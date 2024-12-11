發布戒嚴恐涉內亂 韓媒：尹錫悅被捕可能性升高

韓國首爾中央地方法院批准針對前國防部長金龍顯的逮捕令，首次將12月3日緊急戒嚴事件認定為可能構成內亂，韓媒報導，這也可能讓尹錫悅成為韓國第一位在任被捕的總統。

首爾中央地方法院負責逮捕必要性審查的法官發布逮捕令時，認定金龍顯涉案罪嫌為從事內亂重要任務、濫用職權等，這也是法院在事件發生後首次將12月3日戒嚴認定可能構成內亂，也承認檢方對這次事件內亂嫌疑的搜查權。

韓聯社報導，檢方接下來可能以此為基礎，加快對軍、警方高層的調查；加上對金龍顯逮捕令中提及「從事內亂重要任務」，可能視為與尹錫悅合謀以混亂國政為目的引發暴動，檢方可能也會加快對尹錫悅調查的腳步。

檢方表示，逮捕令中雖未直接將尹錫悅指為「內亂首腦」，但主要內容將金龍顯視為聽從尹錫悅指示實際行動的人。內亂首腦罪因犯行重大，只可能遭判死刑或無期徒刑、終身監禁，內亂及外患罪嫌則都不適用現職總統的刑事豁免權。

而根據韓國陸軍特戰司令官郭種根等軍方人員在國會答詢內容，也逐漸確認了尹錫悅在戒嚴當時直接下達命令的事實。郭種根10日在國會表示，尹錫悅曾透過有防監聽功能的電話，要求戒嚴軍破門進入國會，將議員拉出、阻止現場人數達到表決門檻。

部分輿論認為，檢方很快就會傳喚尹錫悅接受調查，甚至是對總統辦公室進行扣押搜查、向法院申請緊急逮捕或拘留尹錫悅等，屆時尹錫悅將成為韓國史上第一位以嫌疑人身分被檢方傳喚的在職總統。

韓國警方先前也表示，「若條件符合，可能緊急逮捕」，高層公職人員犯罪搜查處也已禁止尹錫悅出境，可以看出各個搜查單位都正積極投入調查。

韓聯社指出，但若尹錫悅真的在任內被逮捕，可能因為這前所未有的狀況引發相當混亂，在尚未對軍、警方做好充分調查的狀況下，檢方若要出面聲請逮捕尹錫悅，可能還需要好一段時間。