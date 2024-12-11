韓最大在野黨今將再提彈劾案 國會議長成立特別委員會展開調查

韓聯社報導，南韓國會議長禹元植11日啟動職權，針對總統尹錫悅無預警頒布戒嚴令展開調查，即成立國會特別委員會；而最大在野黨、共同民主黨預計今日再度提案彈劾尹錫悅，最快12日交付國會，屆時將在1至3天內進行表決。

南韓國會7日首度彈劾尹錫悅，因執政黨國民力量黨杯葛，參與表決數未達標而未通過，之後共同民主黨宣告每周準時提彈劾案。

共同民主黨預計12日將第二次彈劾案交付國會，並在14日進行表決。根據南韓法律，彈劾案必須在交付國會後24至72小時內表決。

第二次彈劾案料將包含指控尹錫悅直接下令封鎖國會和逮捕議員，形同叛亂。

另外，南韓國會也將在11日稍晚舉行全體會議，質詢參與戒嚴令的官員。在野黨已要求國務總理韓悳洙、副總理兼企劃財政部長崔相穆、教育部長官李柱浩、法務部長官朴成材與外交部長官趙太烈等人出席。