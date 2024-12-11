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破天荒！南韓警察羈押中央警察廳長 控戒嚴夜限制國會出入
負責調查「12·3緊急戒嚴事件」的南韓警察廳旗下國家偵查本部特別偵查團，11日凌晨以戒嚴當天指示限制人員出入國會為由，對警察廳長趙志浩和首爾警察廳長金峰植實施先行拘留。
警方自行對其高層領導採取強制措施，尚屬首次。偵查團當天凌晨表示對趙志浩和金峰植先行拘留，並指控兩人涉嫌內亂罪。警方一名人士向韓聯社透露，根據《刑法》規定，涉嫌內亂罪屬於重罪，可被判處死刑，且兩人有毀滅證據的可能性，警方考慮這些因素後決定先行拘留。
趙志浩和金峰植已被押送至首爾南大門警察署監舍。
另一方面，南韓12·3緊急戒嚴事態的主導者、前國防部長官金龍顯10日被逮捕。金龍顯成為緊急戒嚴事態發生7日以來，首個因此事被逮捕的人員。
首爾中央地方法院負責逮捕必要性審理的法官就簽發逮捕證的理由表示，此舉考慮到了對被指控的嫌疑辯解程度、所涉犯罪的嚴重程度和有毀滅證據之虞。
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