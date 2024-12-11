破天荒！南韓警察羈押中央警察廳長 控戒嚴夜限制國會出入

負責調查「12·3緊急戒嚴事件」的南韓警察廳旗下國家偵查本部特別偵查團，11日凌晨以戒嚴當天指示限制人員出入國會為由，對警察廳長趙志浩和首爾警察廳長金峰植實施先行拘留。

警方自行對其高層領導採取強制措施，尚屬首次。偵查團當天凌晨表示對趙志浩和金峰植先行拘留，並指控兩人涉嫌內亂罪。警方一名人士向韓聯社透露，根據《刑法》規定，涉嫌內亂罪屬於重罪，可被判處死刑，且兩人有毀滅證據的可能性，警方考慮這些因素後決定先行拘留。

趙志浩和金峰植已被押送至首爾南大門警察署監舍。

另一方面，南韓12·3緊急戒嚴事態的主導者、前國防部長官金龍顯10日被逮捕。金龍顯成為緊急戒嚴事態發生7日以來，首個因此事被逮捕的人員。