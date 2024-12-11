韓戒嚴風波 韓聯社：首爾法院批准逮捕前防長金龍顯

中央社／ 首爾11日綜合外電報導

韓國首爾中央地方法院今天批准針對前國防部長金龍顯的逮捕令，使他成為緊急戒嚴事件發生以來，第一個因此事被法院簽發逮捕令的人士。

韓聯社報導，首爾中央地方法院負責逮捕必要性審查的法官表示，基於金龍顯涉案程度重大、有滅證之虞，以及他的辯解程度等理由，因此簽發逮捕令。

檢方認為金龍顯與總統尹錫悅合謀發動內亂，9日以涉嫌負責執行內亂重要任務及濫用職權妨礙行使權力罪為由，提請法院批准逮捕。

法院對金龍顯簽發逮捕令後，面臨內亂罪指控的總統尹錫悅恐怕也難逃法網。

據了解，金龍顯9日在緊急戒嚴事件特別偵查本部調查結束後，向司法機關表明放棄接受逮捕必要性審查。

金龍顯並透過律師表示，本月3日緊急戒嚴事件的所有責任由他一人承擔，並對給國民造成極大不安和不便深表歉意。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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