最快明年2月 南韓執政黨擬讓尹錫悅辭職

南韓執政黨國民力量黨十日表示，正討論讓總統尹錫悅最快明年二月辭職，並於明年四或五月提前舉行總統選舉。

路透報導，尹錫悅已為上周宣布戒嚴引發政治危機而道歉，並表示將由國民力量黨決定他的命運，但並未辭職。國民力量黨負責制定尹錫悅「有序」下台計畫的專案小組負責人李陽秀（譯音）表示，小組提出尹錫悅於明年二月或三月辭職，兩個月後舉行總統選舉構想。

尹錫悅任期到二○二七年五月。根據南韓憲法，如果他於五年任期屆滿前下台，必須於六十天內舉行總統選舉。

尹錫悅因叛亂罪指控面臨刑事調查，也被禁止出境。南韓國會七日曾表決尹錫悅彈劾案，但因執政黨議員集體缺席杯葛，未能過關。在野黨準備發起第二次彈劾，國會預定十四日進行表決。在野黨要求尹錫悅立刻辭職，並稱若彈劾仍無法過關，將繼續提出。

南韓國會並在十日通過法案，要求常設特別檢察官調查尹錫悅宣布戒嚴涉嫌內亂罪，除了在野黨支持，執政黨國民力量也有廿三名議員投下贊成票。常設特檢調查不必另立特檢法，總統也無法否決要求調查議案。

十日是南韓國會本會期最後一天，三百席議員有二八七人出席，以二百一十票贊成對六十三票反對、十四人棄權通過上述議案，反對的六十三人全是執政黨議員；國民力量對此案並未設定黨內立場，結果有廿三人投下贊成票，多為親黨魁韓東勳派。

這項議案要求常設特檢就三日尹錫悅發布緊急戒嚴、國會之後表決解除戒嚴令等一系列事件，調查涉嫌內亂罪尹錫悅。調查對象還包括向尹錫悅提議戒嚴的國防部前部長金龍顯、前戒嚴司令朴安洙、曾在宣布戒嚴前參與國務會議的總理韓悳洙及行政安全部長官李祥敏、防諜司令官呂寅兄等共八名首謀分子。

除了國會，南韓警方和檢方也以涉嫌內亂等罪名開始調查尹錫悅。紐約時報指出，目前不清楚檢警要如何訊問尹錫悅，以及他是否會被逮捕。如果尹錫悅被捕，將成為南韓史上第一個被捕的在任總統，引發總統被捕後是否還能執行職務等憲政問題。