快訊

與賴清德多次交頭接耳…傳韓國瑜將率團祝賀川普就職？總統府說話了

洪申翰親上火線！勞動部公務員之死 明早10點公布重啟調查報告

內湖母女遭詐千萬 2詐團車手再落網…曾分2次向母取款150萬

表決中…尹錫悅下令破門將議員拉出國會 韓特戰司令官還原「抗令對話」

中央社／ 首爾10日專電
南韓陸軍特戰司令郭種根早前6日表示，3日戒嚴當晚被時任國防部長金龍顯要求，派遣軍隊將議員從國會帶走，但他拒絕服從。路透
南韓陸軍特戰司令郭種根早前6日表示，3日戒嚴當晚被時任國防部長金龍顯要求，派遣軍隊將議員從國會帶走，但他拒絕服從。路透

韓國總統尹錫悅戒嚴事件持續發酵，陸軍特戰司令官郭種根今天接受國會質詢時表示當時曾收到尹錫悅指示，要求部隊破門進入國會拉走議員，好讓表決人數不達門檻。

郭種根今天在國會國防委員會答詢時作以上表示，他稱發布緊急戒嚴後，尹錫悅透過有防止監聽功能的電話向他下達指示，「現在好像還沒達到表決的法定人數，趕快破門進去，把裡面的人拉出來」。

郭種根表示當時聽到指示後很煩惱該如何進行，所以曾與現場指揮官討論過「是該發射空包彈後進去，還是要斷電讓表決無法進行」，但現場指揮官表示無法進行，「我也認同這樣的判斷」；他補充，考慮到闖入的隊員可能犯法，強制進入可能造成太多人員受傷等，認為這項指示並不合理，所以指示隊員停在當時位置，不要再往內前進。

陸軍特殊部隊司令部所屬第707特殊任務團指揮官金炫兌（Kim Hyun-tae，音譯）也稱當時確實向司令官表示「再勉強下去會很危險」，並表示郭種根回覆「知道了，不要做」。

對於「是否向尹錫悅報告當時措施」的提問，郭種根表示他並未向尹錫悅報告，僅在撤退時向當時的國防部長金龍顯說明現場狀況、表示部隊將撤退。

郭種根6日曾表示宣布戒嚴當時曾與尹錫悅通過1次電話，今天坦承當時通話了2次，第1次是尹錫悅詢問部隊位置，他回答「正在向國會移動」，但對第2次通話，他表示「能透露的內容有限」。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

延伸閱讀

南韓執政黨提「尹錫悅最快明年2月辭職」方案 在野黨批荒謬

南韓國會出招！通過叛亂特別起訴法 將任命常設特檢辦尹錫悅

尹錫悅被控內亂罪 韓檢立案調查 組特別搜查本部

執政黨滿頭包 在野領袖也涉貪 外媒：南韓充滿不確定

相關新聞

南韓執政黨提「尹錫悅最快明年2月辭職」方案 在野黨批荒謬

南韓總統尹錫悅所屬的執政黨國民力量黨10日表示，正在討論讓尹錫悅最快在明年2月辭職的方案，並於4月或5月舉行總統大選。

表決中…尹錫悅下令破門將議員拉出國會 韓特戰司令官還原「抗令對話」

韓國總統尹錫悅戒嚴事件持續發酵，陸軍特戰司令官郭種根今天接受國會質詢時表示當時曾收到尹錫悅指示，要求部隊破門進入國會拉走...

南韓軍警5大高層都成戒嚴事件嫌疑人 遭限制出境

韓國總統尹錫悅3日宣布緊急戒嚴時，協助組成戒嚴軍等軍方高層，以及有關管制國會出入的警察廳長、首爾警察廳長、國會警備隊長等...

南韓國會出招！通過叛亂特別起訴法 將任命常設特檢辦尹錫悅

韓聯社報導，南韓國會10日通過「叛亂特別起訴法」，將任命常設特別檢察官，調查總統尹錫悅戒嚴是否構成叛亂罪，且尹錫悅將無權...

展現政策影響力！南韓在野黨今將強行通過縮減版預算案

南韓主要在野黨共同民主黨10日表示，同日稍晚將通過縮減版的2025年政府預算案，聲稱此舉有助降低總統尹錫悅「戒嚴之亂」所...

被遺忘的戒嚴？無形的戒嚴？從南韓看20世紀戒嚴史！

12月3日深夜南韓總統尹錫悅突然依照戒嚴法（martial law），宣布舉國進入緊急戒嚴，理由是國會議員勾結北韓，企圖以「立法獨裁」摧毀國家。數小時後，執政黨與在野黨議員聯手否決戒嚴令，在野黨更在12月7日對尹錫悅提出彈劾案，卻因執政黨議員集體離席不投票，票數無法達到彈劾門檻而未獲通過，另外檢方也宣稱要以內亂罪調查，韓國政壇料將持續震盪。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。