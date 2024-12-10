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南韓執政黨提「尹錫悅最快明年2月辭職」方案 在野黨批荒謬

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
南韓民眾周一走上街頭，要求彈劾總統尹錫悅。 美聯社
南韓民眾周一走上街頭，要求彈劾總統尹錫悅。 美聯社

南韓總統尹錫悅所屬的執政黨國民力量黨10日表示，正在討論讓尹錫悅最快在明年2月辭職的方案，並於4月或5月舉行總統大選。

路透報導，尹錫悅已就上周宣布戒嚴引發政治危機一事道歉，並承諾將自己的命運交由所屬的國民力量黨決定，但並未辭職。他現在因叛國指控而受到刑事調查，被禁止出境，並面臨預定14日舉行的第二次彈劾表決。

領導9日成立的國民力量黨特別工作組的李陽秀（音譯，Lee Yang-soo）表示，他的團隊提出了讓尹錫悅在2月或3月辭職、並在兩個月後舉行大選的想法，但還需取得全黨的共識。該工作組旨在制定尹錫悅有序下台的計畫。

南韓憲法規定，若尹錫悅在其五年任期於2027年5月結束前卸任，必須在他下台後60天內舉行選舉。

當被問及國民力量黨的提議時，共同民主黨黨魁李在明告訴記者，他不確定大眾是否會接受 「讓這麼一個嚴重的罪犯留任到那時」的想法。

共同民主黨發言人也發表聲明，認為這項計畫「荒謬」，聲稱國民力量黨無權制定尹錫悅下台的路線圖，唯一的選擇是彈劾他。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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