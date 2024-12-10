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南韓國會通過常設特檢調查戒嚴事件案 執政黨23人贊成

中央社／ 首爾10日專電

韓國國會今天通過要求常設特別檢察官調查「12/3緊急戒嚴事件」的議案，除在野外黨支持外，執政黨國民力量也有23名議員投下贊成票。常設特檢調查不必另立特檢法，總統也無法否決要求調查議案。

韓國國會今天在會期最後一天，有287名議員出席狀況下，以210票贊成對63票反對、14人棄權通過上述議案，反對的63人全是國民力量議員；國民力量對此案並未特別設定黨內立場，結果有23人投下贊成票，多為親韓（黨魁韓東勳）派。

這項議案要求常設特檢就3日總統尹錫悅發布緊急戒嚴，國會之後依憲法賦予職權表決解除戒嚴令等一系列事件，要求調查涉嫌指揮內亂的尹錫悅。

向尹錫悅提出戒嚴建議等積極協助內亂行為的前國防部長金龍顯，以及前戒嚴司令朴安洙、曾在宣布前參與國務會議的國務總理韓悳洙及國務委員、國民力量前院內代表秋慶鎬、國軍防諜司令官呂寅兄等，也都在要求調查對象之列。

常設特檢不須另立特檢法即可展開調查，因此也不屬於總統否決權的對象，意指尹錫悅不能否決這次調查他的特檢案；但由於國會上月通過修改國會規則案，規定在針對總統本人或其親屬為調查對象時，執政黨不能推薦常設特檢人選，尹錫悅是否會任命在野黨推薦的常設特檢人選仍是變數。

常設特檢人選依規定由法務部長、法院行政處次長、大韓律師協會會長各推薦一人，國民力量與最大在野黨共同民主黨作為交涉團體個推舉2人，共7人組成；但因國會先前修改規則，原由國民力量推薦的名額將由祖國革新黨及進步黨代為推薦。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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