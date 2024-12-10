南韓國會出招！通過叛亂特別起訴法 將任命常設特檢辦尹錫悅

韓聯社報導，南韓國會10日通過「叛亂特別起訴法」，將任命常設特別檢察官，調查總統尹錫悅戒嚴是否構成叛亂罪，且尹錫悅將無權否決。

南韓最大在野黨、共同民主黨在南韓國會擁有多數席次，9日提議「叛亂特別起訴法案」，此案已在今天稍早在國會表決通過。

自從尹錫悅上周草率宣布戒嚴又解嚴後，南韓反腐機構「高位公職者犯罪搜查處」（CIO）、警察單位與檢察機關都個別展開相關調查，不過共同民主黨質疑這三個機關是否會全力偵辦。

韓聯社指出，有別於一般性質的特別檢察調查，總統不能針對常設特別檢察法案行使否決權。