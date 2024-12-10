快訊

台中23警涉「開假單」集體圖利 偵查隊長被帶回、6分局遭搜索

中職／知名球評爆料味全龍領先朱育賢爭奪戰 有望獲4年合約

瀏海螢幕不見了！蘋果OLED MacBook Pro變全螢幕機型 2026年登場

南韓國會出招！通過叛亂特別起訴法 將任命常設特檢辦尹錫悅

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓民眾8日上街抗議總統尹錫悅上周草率頒發戒嚴令。路透
南韓民眾8日上街抗議總統尹錫悅上周草率頒發戒嚴令。路透

韓聯社報導，南韓國會10日通過「叛亂特別起訴法」，將任命常設特別檢察官，調查總統尹錫悅戒嚴是否構成叛亂罪，且尹錫悅將無權否決。

南韓最大在野黨、共同民主黨在南韓國會擁有多數席次，9日提議「叛亂特別起訴法案」，此案已在今天稍早在國會表決通過。

自從尹錫悅上周草率宣布戒嚴又解嚴後，南韓反腐機構「高位公職者犯罪搜查處」（CIO）、警察單位與檢察機關都個別展開相關調查，不過共同民主黨質疑這三個機關是否會全力偵辦。

韓聯社指出，有別於一般性質的特別檢察調查，總統不能針對常設特別檢察法案行使否決權。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

延伸閱讀

韓國政局動盪致股匯市齊挫 韓元一度貶至逾2年來最低

雙倍限制！南韓司法部也出手：尹錫悅涉叛亂禁止出境

尹錫悅被控內亂罪 韓檢立案調查 組特別搜查本部

執政黨滿頭包 在野領袖也涉貪 外媒：南韓充滿不確定

相關新聞

南韓國會出招！通過叛亂特別起訴法 將任命常設特檢辦尹錫悅

韓聯社報導，南韓國會10日通過「叛亂特別起訴法」，將任命常設特別檢察官，調查總統尹錫悅戒嚴是否構成叛亂罪，且尹錫悅將無權...

展現政策影響力！南韓在野黨今將強行通過縮減版預算案

南韓主要在野黨共同民主黨10日表示，同日稍晚將通過縮減版的2025年政府預算案，聲稱此舉有助降低總統尹錫悅「戒嚴之亂」所...

被遺忘的戒嚴？無形的戒嚴？從南韓看20世紀戒嚴史！

12月3日深夜南韓總統尹錫悅突然依照戒嚴法（martial law），宣布舉國進入緊急戒嚴，理由是國會議員勾結北韓，企圖以「立法獨裁」摧毀國家。數小時後，執政黨與在野黨議員聯手否決戒嚴令，在野黨更在12月7日對尹錫悅提出彈劾案，卻因執政黨議員集體離席不投票，票數無法達到彈劾門檻而未獲通過，另外檢方也宣稱要以內亂罪調查，韓國政壇料將持續震盪。

南韓前防長悔「造成巨大恐慌」 放棄出席叛亂聽證會

韓聯社報導，南韓前國防部長金龍顯10日放棄出席逮捕令聽證會，並對「造成巨大恐慌」致歉。

尹錫悅遭限制出境 南韓現任總統首例

對尹錫悅上周突實施緊急戒嚴令，南韓法務部高官九日在國會法制．司法委員會證實，法務部已禁止尹錫悅出境。韓聯社等韓媒同日報導...

韓檢急逮捕金龍顯原因曝！急刪Telegram帳戶又重新加入 恐涉企圖滅證

南韓東亞日報報導，檢方8日以金龍顯涉嫌叛國罪為由，沒收其手機並緊急逮捕他。韓聯社指出，據信檢方逮捕金龍顯是因為其被控罪名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。