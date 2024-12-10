展現政策影響力！南韓在野黨今將強行通過縮減版預算案

南韓主要在野黨共同民主黨10日表示，同日稍晚將通過縮減版的2025年政府預算案，聲稱此舉有助降低總統尹錫悅「戒嚴之亂」所引發的政治不確定性，可能是要在南韓執政黨試圖與總理共同治國之際，展現在野陣營對國會的宰制力與政策影響力。這項預算案是促使尹錫悅上周宣布短命戒嚴的導火線之一。

共同民主黨黨魁李在明，「我們今天將通過預算法案」，「我們必須盡最大努力降低不確定性」，「快速通過該預算法案將有助於減輕當前的動盪和危機到某種程度」。他也暗示會與政府、以及執政和在野政黨緊急召開經濟評估會議，討論經濟困局。

在野陣營掌控的國會11月將政府提出的677.4兆韓元（約4,730億美元）預算案縮減4.1兆韓元，此前在野陣營已削減政府的準備基金，並縮減總統府祕書處的特別活動支出、以及國安辦公室、檢方、地方稽核當局和警方等預算，政府認為，削減預算將癱瘓政府基本職能，不利因應外部挑戰，也會導致支持小企業和弱勢族群的政策措施延後，隨後尹錫悅在12月3日以在野黨阻撓政府預算為理由之一，緊急宣布實施戒嚴，引發南韓憲政危機。

南韓國會10日稍後將召開全體會議，表決一項法案，將成立永久特別委員會，調查尹錫悅宣布戒嚴的叛國罪指控，並且呼籲調查尹錫悅、前國防部長金顯龍、擔任戒嚴令司令的陸軍參謀長朴安洙、總理韓悳洙等官員。

相較於在野黨上周末發動的總統彈劾案需要三分之二國會席次同意，預算案只需要過半席次支持便能通過，預算案也是總統唯一無法行使否決權的草案，若共同民主黨強行通過縮減版預算案，將是在與執政黨國民力量黨爭論政府未來走向之際，提醒各界共同民主黨擁有國會掌控權。

共同民主黨國會領袖朴贊大表示，國會未來也能考慮提高在「攸關人民生計和經濟復甦」領域的預算。

目前南韓股匯市已從上周的動盪回穩，大盤Kospi指數10日盤中大漲2.4%，韓元兌美元也回升02%至1,427.20韓元兌1美元。

韓聯社報導，國民力量黨預定本周提出維持政府運作的計畫，希望穩定決策當局與選民的信心，但共同民主黨本周六（14日）將再度提起彈劾尹錫悅的動議，兩名國民力量黨國會議員10日暗示，若尹錫悅不先下台，這回可能倒戈投下支持票。