尹錫悅遭限制出境 南韓現任總統首例

對尹錫悅上周突實施緊急戒嚴令，南韓法務部高官九日在國會法制．司法委員會證實，法務部已禁止尹錫悅出境。韓聯社等韓媒同日報導，這是南韓史上，現任總統被境管的首例。

法務部出入境、外國人政策本部本部長裵祥業九日說，高位公職人員犯罪調查處（公搜處CIO，類似香港廉政公署）當天下午向法務部提請禁止尹錫悅出境，法務部僅用卅分鐘就予以批准。但這「並不特別」，法務部通常只要確認偵查機構提出的禁止出境申請，是否滿足形式上的要件後就會批准。

除公搜處，還有多個偵查機構向法務部提出禁止尹出境的申請，但該部未詳述是哪些機構。公搜處處長吳東運九日也在法制．司法委員會透露，該處考慮向法務部提出對第一夫人金建希禁止出境的申請。

自尹錫悅四日凌晨宣布解嚴以來，已有被拘留的前國防部長金龍顯、前行政安全部部長李祥敏、在此次六小時短命戒嚴中擔任戒嚴司令的陸軍參謀總長朴安洙及國防部國軍防諜司令部司令呂寅兄，因涉及這次事件被禁止出境。

另，繼南韓檢方組成特別搜查本部立案調查尹錫悅被申告犯內亂罪後，南韓警察廳國家偵查本部特別偵查團團長禹鍾壽九日也說，警方不會設限調查對象的身分，暗示不排除調查尹錫悅。該偵查團已對金龍顯啟動調查。

最大在野黨共同民主黨九日也有新動作。韓媒東亞日報九日報導，該黨計畫定調國務總理韓悳洙為「內亂罪共犯」，以使他無法代行總統職權，藉此破壞執政黨代表（黨魁）韓東勳和韓悳洙打算共同行使尹錫悅總統權限的如意算盤，並已開始準備對韓悳洙的國會彈劾案。

對韓東勳和韓悳洙八日聯合聲明稱尹錫悅今後將不再介入包括外交在內的國政事務，國防部發言人金河奎說，三軍統帥權目前仍屬總統。立場明顯與「雙韓」聲明迥異。

訪日的美國防長奧斯丁九日說，美韓關係堅若磐石，今後也不會變。兩軍領導高層保持溝通。奧斯丁並堅信南韓必定能克服國內正面臨的政治挑戰，美方聚焦持續協防南韓。對北韓趁南韓當前政治危機發起挑釁的可能性，奧斯丁指出，美方正密切關注情勢發展，尚未發現平壤有做出挑釁的跡象。