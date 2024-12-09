南韓檢方以前防長金龍顯涉嫌「叛國和濫權」 正式申請逮捕令

韓聯社報導，南韓檢方9日以前國防部長金龍顯涉嫌「叛國和濫權」相關罪行為由，正式申請逮捕令。

由南韓檢方組成、負責調查尹錫悅宣布戒嚴事件的特別搜查本部當天表示，他們已經以涉嫌參與叛亂和濫用職權等罪行為由，向法院申請逮捕金龍顯。

其實，南韓檢方8日已經緊急逮捕金龍顯。韓聯社指出，原因可能是金龍顯被指控的罪名重大，及他可能企圖滅證。根據南韓法律，若有充分理由相信嫌犯犯下重罪，或擔心他可能企圖滅證，可在沒有逮捕令的狀況下逮捕嫌犯。然而，若法院拒絕檢方申請逮捕令，金龍顯將被立刻釋放。