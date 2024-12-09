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韓前防長金龍顯遭緊急逮捕原因曝 「1動作」疑涉企圖滅證

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韓檢急逮捕金龍顯原因曝！急刪Telegram帳戶又重新加入 恐涉企圖滅證

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
南韓時任國防部長金龍顯10月在美國華府的美韓外交與國防部長二加二會談期間，出席一場聯合記者會。路透
南韓時任國防部長金龍顯10月在美國華府的美韓外交與國防部長二加二會談期間，出席一場聯合記者會。路透

南韓東亞日報報導，檢方8日以金龍顯涉嫌叛國罪為由，沒收其手機並緊急逮捕他。韓聯社指出，據信檢方逮捕金龍顯是因為其被控罪名的嚴重性，以及他可能企圖滅證。

韓聯社指出，金龍顯被發現刪除社群媒體Telegram帳戶又重新加入，外界懷疑他可能試圖滅證。預計檢方會恢復他先前在Telegram的對話。

根據南韓法律，若有充分理由相信嫌犯犯下重罪，或擔心他可能企圖滅證，可在沒有逮捕令的狀況下逮捕嫌犯。預計檢方最快會在9日稍晚向法院申請逮捕金龍顯的逮捕令。若檢方未能申請逮捕令，或法院拒絕檢方的申請，金龍顯將被立刻釋放。

另外，總統尹錫悅9日稍早已被反腐機關「高位公職者犯罪搜查處」（CIO）和司法部限制出境。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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