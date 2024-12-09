聽新聞
0:00 / 0:00
韓檢急逮捕金龍顯原因曝！急刪Telegram帳戶又重新加入 恐涉企圖滅證
南韓東亞日報報導，檢方8日以金龍顯涉嫌叛國罪為由，沒收其手機並緊急逮捕他。韓聯社指出，據信檢方逮捕金龍顯是因為其被控罪名的嚴重性，以及他可能企圖滅證。
韓聯社指出，金龍顯被發現刪除社群媒體Telegram帳戶又重新加入，外界懷疑他可能試圖滅證。預計檢方會恢復他先前在Telegram的對話。
根據南韓法律，若有充分理由相信嫌犯犯下重罪，或擔心他可能企圖滅證，可在沒有逮捕令的狀況下逮捕嫌犯。預計檢方最快會在9日稍晚向法院申請逮捕金龍顯的逮捕令。若檢方未能申請逮捕令，或法院拒絕檢方的申請，金龍顯將被立刻釋放。
另外，總統尹錫悅9日稍早已被反腐機關「高位公職者犯罪搜查處」（CIO）和司法部限制出境。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言