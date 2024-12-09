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尹錫悅戒嚴風波 日媒：南韓總理將會見美大使說明對策

中央社／ 東京9日綜合外電報導
南韓總理韓悳洙。（美聯社）
南韓總理韓悳洙。（美聯社）

日本TBS電視台今天引述消息人士報導，韓國總理韓悳洙將與美國駐韓大使高德柏格會商，說明如何因應總統尹錫悅本月稍早宣布戒嚴又解嚴所引發的混亂。

日本新聞網（JNN）記者採訪外交消息人士之後，得知上述消息。

消息人士也透露，高德柏格（Philip Goldberg）在這場會談之後，也將會晤韓國執政黨「國民力量黨」黨魁韓東勳。

尹錫悅3日晚間無預警宣布緊急戒嚴，並派遣軍隊前往國會，但國會議事堂內的190名議員隨後全票通過解除戒嚴，尹錫悅4日清晨宣布取消緊急戒嚴令，並撤回執行戒嚴事務的兵力。

由在野陣營主導的國會7日針對尹錫悅彈劾案進行表決，但未達表決人數門檻，導致彈劾案不成立，反對黨矢言本週再度提出新的彈劾動議。

韓國法務部今天下令將尹錫悅限制出境，以利調查他可能涉及的內亂罪指控。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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