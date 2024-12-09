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南韓今年成語出爐！跳梁跋扈、厚顏無恥獲前2名 教授痛罵尹錫悅政府

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
南韓抗議者8日舉著寫了「叛亂者的領袖」標語的總統尹錫悅肖像，在國會前呼籲尹錫悅下台。法新社
南韓抗議者8日舉著寫了「叛亂者的領袖」標語的總統尹錫悅肖像，在國會前呼籲尹錫悅下台。法新社

南韓中央日報報導，媒體「教授新聞」今年9月針對南韓全國1086名大學教授進行問卷調查，票選今年代表成語。今年由「跳梁跋扈」獲選為代表成語，獲得多達450名教授選票，意為猖獗跋扈，蠻橫霸道的樣子。奪得第二名的是「厚顏無恥」，獲得307票；第三名則是「碩鼠危旅」獲得201票。教授們紛紛痛罵尹錫悅政府濫權，且絲毫不知悔改。

選擇「跳梁跋扈」為今年代表成語的教授們表示，他們對於尹錫悅和金建希夫婦干涉國政、濫權護短、利用檢察機關實施獨裁，且進行屈辱外交相當不滿。一名政治系教授痛批：「他們用人民賦予的權力，突然在一夜間宣布進行不符條件的戒嚴。」

另一名自然科學領域教授說：「局勢如此混亂，成千上萬知識分子不斷大聲疾呼，但當權者等人沒有進行反思的跡象。」

釜山大學漢文學系教授金承龍則是投票選擇「厚顏無恥」。他說：「這是在批評絲毫不知道羞恥，只知運用話術欺上瞞下，且恬不知恥的那些人。」

選擇第三名「碩鼠危旅」的淑明女子大學英文系教授李亨進（音譯）表示：「整國國家因為自作聰明的領導層，經歷了無休止的衝突，因此我選擇這個成語，表達遺憾。」

「教授新聞」每年都會針對全國大學教授進行調查，選出今年代表成語。他們今年透過南韓市場研究公司Macromill Embrain，以發送電子郵件的方式進行調查。調查進行到2日結束，正好是尹錫悅宣布緊急戒嚴的前一天。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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