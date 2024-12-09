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南韓執政黨提尹錫悅職權轉交總理黨魁 在野批二次政變

中央社／ 首爾9日綜合外電報導
南韓總統尹錫悅。圖／美聯社
南韓總統尹錫悅。圖／美聯社

韓國執政黨國民力量黨抵制對總統尹錫悅的彈劾案，並有意讓總理韓悳洙、黨魁韓東勳暫代總統職權，反對派陣營今天指控這是非法又違憲的「二次政變」。

法新社報導，尹錫悅與多名高階官員現因涉嫌觸犯內亂罪而受到調查，不過在國民力量黨抵制下，對尹錫悅的彈劾案7日並未通過。國民力量黨宣稱，尹錫悅已同意將權力交給總理和黨魁。

最大在野黨共同民主黨黨鞭朴贊大表示，「這是非法又違憲的二次叛亂及二次政變行為」，並敦促國民力量黨「立刻停手」。

根據韓國憲法，總統是政府首長及軍隊統帥，除非總統喪失行為能力、辭職或下台。在這樣的情況下，總理將暫代總統職權直到舉行選舉。

朴贊大指出，聲稱尹錫悅能繼續擔任總統，但將權力交給非經選舉選出的總理和國民力量黨黨魁，是「沒有法律依據的公然違憲」。

另據路透社報導，韓國國防部今天表示，尹錫悅仍是軍隊統帥，且美韓聯盟並未受到干擾。

共同民主黨呼籲，解除尹錫悅對軍隊的控制權。

國民力量黨發言人今天則宣布，已成立任務小組處理「戒嚴及（尹錫悅）有序提前請辭後的政治穩定」及其他事務。

共同民主黨黨魁李在明今天警告，政治危機對韓國這個亞洲第4大經濟體、全球記憶體晶片主要供應國恐造成不可逆傷害。

韓國財政部及監管機構指出，他們將在12月底前實施應變計畫並提升流動性，盡力穩定金融市場。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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