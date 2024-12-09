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韓國政局動盪致股匯市齊挫 韓元一度貶至逾2年來最低

中央社／ 首爾9日綜合外電報導
政局動盪使外界擔心政府高層陷權力真空，韓國股匯市齊挫，韓元重貶至逾2年來最低。路透
政局動盪使外界擔心政府高層陷權力真空，韓國股匯市齊挫，韓元重貶至逾2年來最低。路透

韓國總統尹錫悅3日深夜宣布戒嚴，遭國會表決推翻。後來在野黨對他提出彈劾案，表決未通過。政局動盪使外界擔心政府高層陷權力真空，韓國股匯市齊挫，韓元重貶至逾2年來最低。

「金融時報」（Financial Times）今天報導，韓元兌美元今天一度貶0.8%至1435.6韓元，寫下2022年10月來最低。韓國綜合股價指數（Kospi）盤中也挫跌2.3%至逾1年來最低，收盤跌幅更擴大至2.78%。

投資人和韓國企業擔心尹錫悅（Yoon Suk Yeol）的地位將出現長期不確定性。尹錫悅躲過上週末在野黨提出的彈劾案，但他的盟友表示正設法讓尹錫悅從總統職位「有序下台」。

地緣政治風險顧問公司「控制風險」（ControlRisks）中韓分析主管吉爾霍姆（Andrew Gilholm）指出：「（這個國家）顯然目前沒有人做主。」

韓國總理韓悳洙（Han Duck-soo）昨天表示，尹錫悅將不再處理外交等國政，但會繼續擔任總統。

韓悳洙與尹錫悅所屬國民力量黨（People PowerParty）黨魁韓東勳表示，他們將在「國家治理」相關事務上進行合作，但未說明如何實踐，也沒有給出尹錫悅辭職的任何時間表。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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