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一文看懂南韓戒嚴令後亂局：尹錫悅目前還是不是總統？

聯合報／ 編譯馮克芸／即時報導
南韓總統尹錫悅4日解除緊急戒嚴令後政局動盪多日，目前他未辭職，國會發起一次彈劾未過，所屬執政黨以「有序下台」處置中。圖為南韓民眾8日在首爾的抗議中，戴著尹錫悅頭像的面具。路透
南韓總統尹錫悅4日解除緊急戒嚴令後政局動盪多日，目前他未辭職，國會發起一次彈劾未過，所屬執政黨以「有序下台」處置中。圖為南韓民眾8日在首爾的抗議中，戴著尹錫悅頭像的面具。路透

南韓總統尹錫悅3日晚間發布緊急戒嚴令，約6小時後解除，此後政局動盪多日，尹錫悅目前處境簡言之是──他尚未宣布辭職，國會發起一次彈劾但未通過，所屬執政黨以「有序下台」處置中，但該黨的處置遭各方質疑。

●並未宣布辭職：尹錫悅7日在電視演說中向民眾道歉，但未提到是否辭職，僅說「交由黨內決定穩定政局方案，包括決定我的任期」。

●國會尚未通過彈劾：國會7日發動彈劾，但未表決通過。最大在野黨共同民主黨黨鞭朴贊大說，11日再提案彈劾，若再度未過，未來每周六都將表決「尹錫悅彈劾案」。

●執政黨宣布尹錫悅停職：執政黨國民力量黨推動尹錫悅「有序下台」，黨魁和國務總理韓悳洙8日宣布尹錫悅即日起停職，不再處理國政，且總統職權由總理與執政黨共同行使。尹錫悅本人未發表評論，無黨籍國會議長及在野黨皆質疑上述總統職權的安排違憲。

●檢方以內亂罪偵辦中：檢方特別搜查本部部長8日證實，收到多件對尹錫悅涉濫權及內亂罪的申告，已將尹錫悅以嫌疑人身分立案調查，依程序展開偵辦。

●警方立案調查，可能限制出境：警察廳9日證實立案調查，不排除對尹錫悅進行詢問，且有可能限制尹錫悅出境。

●在野黨擬立新法以叛亂罪起訴：最大在野黨共同民主黨9日提出「叛亂特別起訴法」，透過任命常設特別檢察官，調查尹錫悅草率戒嚴是否構成叛亂罪；此法經法治司法委員會批准後，將交付國會全會在10日表決，一旦表決通過，尹錫悅將無權否決。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅 彈劾案 辭職

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