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南韓一些工會威脅發動罷工 要求尹錫悅辭職下台

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
民間團體和南韓最大綜合工會「全國民主勞動組合總聯盟」（KCTU）集會抗議，要求尹錫悅下台。歐新社
民間團體和南韓最大綜合工會「全國民主勞動組合總聯盟」（KCTU）集會抗議，要求尹錫悅下台。歐新社

一些南韓最大企業的工會威脅發動罷工，要求總統尹錫悅下台，此前尹錫悅在上周六驚險挺過彈劾案，但仍面臨朝野一片抨擊聲浪。

汽車廠、列車營運業者、公立學校和醫院的工會勞工揚言，如果尹錫悅不下台，他們就要發動罷工。

南韓最大綜合工會「全國民主勞動組合總聯盟」（KCTU）請求120萬工會成員進行「無限期罷工」，直到尹錫悅辭職。該工會計劃每天赴國會舉行燭光集會。

在尹錫悅任內，工會變得更加活躍。尹錫悅自從2022年5月上任後，將勞改做為施政優先行動，即便勞工同時間艱困應付高通膨和經濟成長減緩的窘境。

涵蓋現代汽車蔚山廠、浦項鋼鐵、造船業者現代重工勞工的韓國金屬工人工會計劃周三（11日）展開罷工；公共火車與地鐵的勞工則在尹錫悅宣布戒嚴前就一直在罷工，表示「將奮鬥到最後」，要見到尹錫悅辭職。公立學校和醫療單位的臨時勞工也威脅加入罷工行動。

曾在2022年罷工癱瘓南韓供應鏈的卡車司機則計畫舉行一場抗議行動，爭取更優的薪資待遇，但目前不會罷工。至於三星電子和包括Kakao、Naver在內的其他科技公司的發言人則表示，目前沒有罷工計畫，但很快可能會討論。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅 罷工

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