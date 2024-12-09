快訊

破大谷紀錄！大都會15年7.65億美元 無延遲支付搶下索托

「娛百」傳12月底停播 八大駁斥：下周還要錄影

跑步不到2公里就累到不行？達人教7個技巧輕鬆完成十公里又能瘦身

韓特種部隊襲國會 指揮官願負全責但自認也受害

中央社／ 首爾9日綜合外電報導

韓國特種部隊3日晚間在總統尹錫悅宣布戒嚴後突襲國會。部隊指揮官金炫兌今天表示，當時他被下令阻擋議員進到議事堂表決撤銷戒嚴令，他稱願為此負起全責，但自認也是受害者。

路透社報導，陸軍特殊部隊司令部所屬第707特殊任務團指揮官金炫兌（Kim Hyun-tae，音譯）今天在韓國國防部外向記者表示，他願對旗下部隊突襲國會負起全責，但他也只是奉國防部長之命行事。

金炫兌說，他的部隊聽命降落在國會大廈，原本欲封鎖主要大樓不讓議員進入，但卻遭國會工作人員擋下，不得其門而入。

金炫兌哽咽稱：「我們都是被前國防部長金龍顯利用的受害者。我們部隊成員無罪，他們唯一的罪行就是執行指揮官的命令。」

尹錫悅3日晚間宣布緊急戒嚴，數小時後，190名國會議員不顧軍人封鎖，透過表決一致決定推翻戒嚴令，尹錫悅被迫放棄戒嚴，韓國檢方目前正對尹錫悅展開刑事調查。

由在野陣營主導的國會7日針對尹錫悅彈劾案進行表決，由於未達門檻不成立，令韓國陷入憲法危機。尹錫悅在投票前曾說，他的去留將由所屬的執政黨決定，但並未請辭。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

延伸閱讀

憂灰色運作期 許宇甄提修法戒嚴須24時內交立院准駁

【重磅快評】戒嚴大「菊」觀 陳菊換位子換腦袋

尹錫悅無權否決！韓最大在野黨提議「叛亂特別起訴法」最快明國會表決

南韓梨出口聯合會與政府合作 開發更具適應力的梨品種

相關新聞

下一步逮捕尹錫悅？南韓警方：查戒嚴令涉叛亂 可能限制出境

南韓總統尹錫悅上周草率頒布戒嚴令震盪全國，檢警單位紛紛展開調查，而警察廳也在9日證實立案調查，不排除對尹錫悅進行詢問，且...

南韓一些工會威脅發動罷工 要求尹錫悅辭職下台

一些南韓最大企業的工會威脅發動罷工，要求總統尹錫悅下台，此前尹錫悅在上周六驚險挺過彈劾案，但仍面臨朝野一片抨擊聲浪。

尹錫悅無權否決！韓最大在野黨提議「叛亂特別起訴法」最快明國會表決

南韓最大在野黨共同民主黨9日提出「叛亂特別起訴法」，透過任命常設特別檢察官調查總統尹錫悅草率戒嚴是否構成叛亂罪，一旦交付...

韓股匯下跌 韓在野黨警告尹錫悅不下台恐衝擊半導體業

南韓股匯市周一早盤下跌，隨著政治危機加深，金融市場面臨持續震盪。

尹錫悅戒嚴鬧劇引爆信任危機 中俄朝伺機而動醞釀變局

編按：聯合報精選每周國際大事，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。 看點1：總統賴清德首次元首外交前往南太平洋訪問馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉三友邦，期間並過境美國夏威夷及關島，此行意在傳遞什麼訊息？鞏固友邦又具有什麼政治意義？ 看點2：不當戒嚴讓南韓總統尹錫悅陷入前所未有的政治危機，彈劾案雖在執政黨杯葛下失敗，但為降低人民及國際社會疑慮，國民力量仍將暫停其職務，並宣布「黨和政府將共同承擔管理未來國家事務的責任」。 看點3：敘利亞長達13年的內戰，因反抗勢力接連拿下多個戰略重鎮及首都大馬士革，再度引起國際關注。其中俄羅斯與伊朗的行動格外受矚，敘利亞衝突對這兩個國家有何關鍵意義？

外媒：南韓執政黨滿頭包 在野領袖也涉貪

南韓國會彈劾總統尹錫悅未能過關，紐約時報報導說，執政黨國民力量黨的政治交易使南韓民眾感到挫折與憤怒，而最大在野黨黨魁李在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。