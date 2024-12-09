下一步逮捕尹錫悅？南韓警方：查戒嚴令涉叛亂 可能限制出境
南韓總統尹錫悅上周草率頒布戒嚴令震盪全國，檢警單位紛紛展開調查，而警察廳也在9日證實立案調查，不排除對尹錫悅進行詢問，且有可能限制尹錫悅出境。
韓聯社報導，警察廳表示不排除就尹錫悅短暫宣布戒嚴令所涉及的叛國指控進行問詢。負責的高級警官禹鍾洙（Woo Jong-soo，音譯）在記者會上表示，「對於調查對象，沒有任何人員或實質上的限制」。
另外，警方也透露，可能會對尹錫悅採取限制出境。
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