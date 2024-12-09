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尹錫悅無權否決！韓最大在野黨提議「叛亂特別起訴法」最快明國會表決
南韓最大在野黨共同民主黨9日提出「叛亂特別起訴法」，透過任命常設特別檢察官調查總統尹錫悅草率戒嚴是否構成叛亂罪，一旦交付國會表決通過，尹錫悅將無權否決。
韓聯社報導，共同民主黨在南韓國會擁有多數席次，最新提議「叛亂特別起訴法案」，經過法治司法委員會批准後將交付國會全會在10日表決。
自從尹錫悅上周草率戒嚴後，南韓反腐機構「高位公職者犯罪搜査處」（CIO）、警察單位與檢察機關都個別展開相關調查，不過共同民主黨質疑這三個機關是否會全力偵辦。
韓聯社指出，有別於一般性特別檢察調查，總統不能針對常設特別檢察法案行使否決權。
除了常設特檢調查，共同民主黨也計畫透過一般特別檢察調查法案來調查尹錫悅的戒嚴令。
在9日的委員會會議上，共同民主黨也將再次提出另一項針對第一夫人金建希的特別檢察法案，調查涉嫌炒股與干預選舉提名等。
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