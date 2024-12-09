尹錫悅無權否決！韓最大在野黨提議「叛亂特別起訴法」最快明國會表決

編按：聯合報精選每周國際大事，帶讀者看懂國際新聞背後門道，快速掌握全球局勢變化。 看點1：總統賴清德首次元首外交前往南太平洋訪問馬紹爾群島、吐瓦魯、帛琉三友邦，期間並過境美國夏威夷及關島，此行意在傳遞什麼訊息？鞏固友邦又具有什麼政治意義？ 看點2：不當戒嚴讓南韓總統尹錫悅陷入前所未有的政治危機，彈劾案雖在執政黨杯葛下失敗，但為降低人民及國際社會疑慮，國民力量仍將暫停其職務，並宣布「黨和政府將共同承擔管理未來國家事務的責任」。 看點3：敘利亞長達13年的內戰，因反抗勢力接連拿下多個戰略重鎮及首都大馬士革，再度引起國際關注。其中俄羅斯與伊朗的行動格外受矚，敘利亞衝突對這兩個國家有何關鍵意義？

2024-12-09 05:00