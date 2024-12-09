韓股匯下跌 韓在野黨警告尹錫悅不下台恐衝擊半導體業
南韓股匯市周一早盤下跌，隨著政治危機加深，金融市場面臨持續震盪。
南韓在野黨領袖李在明周一在電視受訪時警告，總統尹錫悅實施戒嚴未果所引發的政治風波正導致金融市場動盪。他說，除非總統尹錫悅立即卸任，否則南韓經濟和半導體業將遭受不可逆的影響。
南韓股價Kospi指數一度下跌逾2%，小型股Kosdaq指數跌逾3%，至2020年5月以來最低水準。韓元兌美元貶值0.5%。
執政黨國民力量黨黨魁韓東勳周日表示，執政黨正推動尹錫悅有序下台，其間總理韓德洙將管理國政。在野黨議員抨擊此決定違憲，數以萬計民眾走上街頭抗議。
掌控國會多數席位的在野陣營表示，將迅速推動另一次彈劾投票。李在明也呼籲執政黨加入支持彈劾。
根據周一份聯合聲明，南韓政府將全天24小時密切監控經濟、金融和外匯市場，並在必要時採取預防性措施來穩定市場。
大信證券策略師Lee Kyoung-Min說：「Kospi指數出現最壞情況的可能性上升，即使是風吹草動，Kospi指數也可能會因為累積的疲乏、失望、投資人情緒極度低落以及供需狀況而出現波動。」
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