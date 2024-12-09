韓東勳：尹錫悅不再處理國政

南韓執政黨黨魁韓東勳八日和國務總理韓悳洙會面，會後指稱總統尹錫悅自即日起至卸任前，將不再處理包含外交在內的國政事務，執政黨並將有序地推動他提前卸任。但國會議長禹元植八日表示，總統職權由總理與執政黨共同行使明顯違憲。

自上周突發戒嚴又解嚴以來，韓東勳八日與韓悳洙已二度會面。兩人當天上午會後在首爾的該黨中央黨部發布聯合聲明，提到今後將透過有序的總統提前卸任方式，盡量減輕對國家和人民造成的混亂並穩定政局，以重新鞏固南韓的自由民主。

韓東勳強調，總統宣布戒嚴是背離南韓自由民主的違憲行徑；緊急戒嚴令對全國造成無法挽回的重大損失，民眾對政府非常失望、很不信任，國民力量黨作為執政黨將謙虛接受人民的批評和審判。他並澄清有韓媒報導稱將推動尹錫悅在六個月內辭職的說法。

韓東勳表示，多數國民認為尹錫悅在二○二七年五月卸內前已無法正常施政，對他是否要提前卸任，執政黨內部將在商討後盡快公布具體方案；對相關調查及究責，政府與執政黨不會迴護任何人，包含尹錫悅。韓東勳接下來將每周與總理定期會面至少一次，避免國政空轉。

對韓東勳和韓悳洙的前述聲明，無黨籍國會議長禹元植則建議立即停止尹錫悅的職務並舉行朝野會談，他並質疑總統職權由總理與執政黨共同行使明顯違憲，「總統的權力不是在他的口袋內，權力移交不能由他自行決定」。

對此，韓東勳八日指稱，執政黨黨魁並不能行使國家行政權，而是由總理將代為處理國務，執政黨與政府間密切協商很自然。韓悳洙也對在野黨喊話稱政府將放軟姿態，請求國會配合施政。

南韓最大在野黨代表李在明八日則開記者會批評執政黨及政府毀憲亂政。他表示，總統都還未出來宣布，韓東勳及韓悳洙就聲明稱尹錫悅將退到第二線，以及總統職權由總理與執政黨黨魁行使，「不理解如何能講出這種光怪陸離的官方聲明」。

李在明也指出總統權力並非尹錫悅個人所有，作為「內亂罪正犯、軍事叛亂正犯的尹錫悅必須立刻辭職或被彈劾」，並矢言共同民主黨本周六必定會以人民的名義彈劾尹錫悅。

最大在野黨共同民主黨（民主黨）國會黨鞭朴贊大說，不只十一日將再提案彈劾尹錫悅，今後每周六都將表決「尹錫悅彈劾案」及「任命（第一夫人）金建希操縱股價等案之獨立檢察官案」。

韓聯社八日引述美國官員報導，拜登政府持續呼籲南韓民主制度和程序應依憲法正常運作，並將與南韓各方保持聯繫，尤其民眾和平抗議權利是強健民主的基本要素，在任何情況下皆應受尊重；美韓同盟仍堅若磐石，美方致力朝鮮半島和平安全，美國人民將與南韓人民站在一起。