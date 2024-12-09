尹錫悅打造核電領導國 恐成空談

南韓短命戒嚴所引發的政治危機，不僅造成國政空轉，也使外界質疑搖搖欲墜的尹錫悅政府是否仍有能力執行其重大經濟政策，以及因應川普就任美國總統後所帶來的貿易挑戰。

在川普即將重掌白宮、全球情勢變動之際，面臨政局動盪的南韓需要明確而果斷的領導力。但執政的人民力量黨主席韓東勳與國務總理韓德洙昨天發表共同聲明說，尹錫悅在「提前離職」前將不會參與和處理包括外交在內的國家事務。韓東勳表示，在國會彈劾動議失敗後，執政黨尋求尹錫悅「有序辭職」，以「盡量減少混亂和動亂」。

在南韓混亂政局中能源政策將首當其衝，包括價值數十億美元的捷克核電廠協議以及東海深海氣田的開發等計畫，將面臨更多不確定性。

尹錫悅上任後的首要任務之一就是振興國家核能產業，除了延長國內核電廠的服役年限外，他還想將南韓定位為核電產業的全球領導者，除了拿到大約一六九億美元的捷克核電廠建造合約外，還計畫到二○三○年總共出口十座核子反應爐。然而，正在進行的彈劾程序引發了外界懷疑這些核能計畫的前景。

東海氣田計畫也陷入停滯，尹錫悅政府今年六月宣布的東海氣田開發案是邁向能源安全的關鍵一步，但該計畫已遭反對黨的強烈抵制。上個月民主黨砍掉了此計畫二○二五年四九七億韓元的預算，實際上凍結了其進展。