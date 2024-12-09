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檢偵辦尹錫悅內亂罪 特別搜查本部成立

聯合報／ 國際中心／綜合報導
南韓檢方八日以涉嫌叛亂等罪名逮捕前國防部長金龍顯。（路透）
南韓檢方八日以涉嫌叛亂等罪名逮捕前國防部長金龍顯。（路透）

南韓檢方針對上周總統尹錫悅宣布戒嚴又解嚴的事件，組成特別搜查本部，其本部長朴世賢八日證實，已收到多件對尹錫悅涉及內亂罪的申告，正依程序展開偵辦。朴世賢並證實，尹錫悅已以嫌疑人身分被立案調查。

朴世賢八日在記者會說，檢方收到多起相關舉報，檢方會就濫用職權和內亂罪等兩項罪嫌進行調查。他說這次事件簡言之就是公務員濫權，以造成國家憲政混亂為目的引起暴動，依法屬於檢方調查範圍內的犯罪行為，檢方自然能辦。

在南韓，內亂罪均由警方、而非檢方調查，因此警方曾拒絕與檢方合作調查。但朴世賢表示，涉及這次事件的人士大多與警方相關，軍事檢察人員也正與檢方合作調查，因此強調檢方參與調查的正當性。南韓檢方六日組成特別搜查本部，共投入廿位檢察官和卅位搜查官等人力，軍方也派軍檢人員加入。

南韓警方進入金龍顯辦公室，查扣與政變有關的資料。（歐新社）
南韓警方進入金龍顯辦公室，查扣與政變有關的資料。（歐新社）

朴世賢指出，這次重大事件影響全國，檢方將設法釐清真相，無論職位高低都會被依法調查。

另外，南韓檢方八日逮捕前國防部長金龍顯，並查扣其手機，理由是他涉嫌參與尹錫悅突宣布緊急戒嚴令的決策。

金龍顯是尹錫悅就讀冲岩高中時的學長，他四日向尹錫悅請辭、隔天獲准，他被視為尹錫悅宣布戒嚴的核心人物。一位高階軍官和在野黨國會議員提出的彈劾尹錫悅文件寫道，金龍顯曾向尹錫悅建議實施戒嚴。

金龍顯八日凌晨一時半主動到首爾中央地方檢察廳配合調查，檢方尚未立即回應外界提問。三個在野黨以涉嫌內亂罪向檢方對尹錫悅、金龍顯和戒嚴令司令朴安洙提告。

金龍顯在檢方調查期間被禁止出境。南韓警察廳國家偵查本部也對尹錫悅等高官涉嫌內亂罪的指控進行調查。檢方的特別搜查本部緊急戒嚴偵查組八日上午即對首爾的金龍顯私宅、國防部長官邸和辦公室等展開搜查。

南韓法院已簽發對金龍顯通話記錄的搜查令。警方向法院指控金龍顯涉嫌刑法內亂罪和「軍刑法」的叛亂罪。由一百廿多名員警組成的戒嚴偵查組對警察廳廳長趙志浩、首爾警察廳廳長金峰埴等四位高官的手機取證，已取得當時被派到國會大樓和中央選舉管理委員會的員警通聯紀錄。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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