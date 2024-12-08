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南韓政局持續動盪…日相石破茂：高度關注事態發展
南韓總統尹錫悅因短暫試圖實施戒嚴，昨天在國會面臨彈劾投票，儘管投票表決人數未達門檻不成立，但南韓政局持續動盪。有關此事，日本首相石破茂今天說：「格外高度關注事態發展」。
石破今天在執政黨自民黨總部對媒體表示，「格外高度關注事態的發展」、「將努力確保在南韓的日本國民的安全」。
有關日韓、日美韓的合作，石破強調：「對我國而言，南韓是極為重要的鄰國」、「今後日韓保持密切合作的作法不會改變」。
石破原本有意最快明年1月訪問南韓，與南韓總統尹錫悅舉行會談，但因尹錫悅日前短暫試圖實施戒嚴一事，南韓國內局勢動盪，石破很難出訪南韓。
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