和總統密謀戒嚴令！南韓前防長金龍顯被捕 反對黨計劃再推彈劾尹錫悅

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南韓前國防部長金龍顯。(歐新社)
南韓前國防部長金龍顯。(歐新社)

據韓聯社報導，南韓警方周日逮捕了前國防部長金龍顯，指控他在試圖實施戒嚴令的過程中扮演了重要角色。

警方還搜查了金龍顯的住所，並對其實施旅行禁令。金龍顯已於本周早些時候辭去國防部長職務。周日，總統辦公室對媒體證實，尹錫悅已接受了行政安全部（內政部）長官李祥敏的辭職

檢察機關以涉嫌叛亂的指控，對金龍顯以及總統尹錫悅和戒嚴司令、陸軍參謀總長朴安洙展開調查。

對總統尹錫悅的彈劾案因執政黨國民力量黨的集體抵制，周六未能在國會通過。周日，最大反對黨民主黨表示，將推動新一輪彈劾。

該黨主席李在明表示，「尹錫悅是破壞南韓憲法秩序的叛亂和軍事政變的幕後主犯，他必須立即辭職或立即被彈劾。」他說，民主黨將尋求在12月14日再次就彈劾案表決。

總統「不再干政」

尹錫悅所在的國民力量黨則在阻止了彈劾案後表示，該黨已經「有效地獲得了（尹錫悅）下台的承諾」。

國民力量黨黨魁韓東勳周日在與國務總理韓德洙會面後表示：「在總統下台之前，他也不會干涉國家事務，包括外交事務。」他告訴記者，這將「最大限度地減少給南韓和南韓人民造成的混亂，穩定政治局勢，恢復自由民主」。

但民主黨籍的國會發言人禹元植（Woo Won-shik）批評這一做法違憲。「總理和執政黨聯合行使無人賦予他們的總統權力，卻不參與解決違憲戒嚴問題的憲法程序，這顯然違反了憲法。」

周末，繼續有大批民眾冒著嚴寒在議會外舉行抗議活動，要求總統尹錫悅下台。在國會表決彈劾案的周六，組織者稱有一百萬人參加了示威，警方則稱參與集會的人數為15萬。

（法新社、路透社）

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南韓 南韓戒嚴 尹錫悅 彈劾案 李在明 辭職

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