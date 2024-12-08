執政黨宣布總統不參與國政 李在明痛批破壞憲政體制、誓言14日彈劾尹錫悅
南韓執政黨國民力量今天宣布尹錫悅將不再參與國政，由總理代理與執政黨協調。在野黨共同民主黨黨魁李在明痛批此舉破壞憲政體制，誓言一定要在14日彈劾尹錫悅。
在野提議彈劾總統尹錫悅的議案表決未達門檻不成立後，南韓執政黨國民力量提出「有序下台」，今天進一步宣布尹錫悅在下台前，不會再參與包括外交在內的國政，意指他不再擁有身為總統的主導權，國政完全交由執政黨處理。
南韓執政黨國民力量黨魁韓東勳今天表示，總統尹錫悅即日起將不再處理外交等國政，降低人民及國際社會疑慮。
李在明今天在召開記者會批評執政黨黨魁與總理正再次破壞憲政體制，「總統都還沒宣布，就自己出來說總統將退居二線、總統權限由總理與執政黨黨魁共同行使，不知道怎麼能做出這種光怪陸離的官方聲明」。
他也強調尹錫悅的總統權限並非他個人所有，「身為內亂主犯、軍事叛亂主犯的尹錫悅必須即刻請辭或被彈劾，並誓言「（共同）民主黨14日定會以人民之名將尹錫悅彈劾」。
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