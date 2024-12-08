快訊

獨／首批38輛M1A2T戰車本月抵台 這艘「國安輪」正在路上

章立衡求送最後一程 劉家昌家屬切割：與劉家無關係

下架尹錫悅唯一方式是彈劾...南韓議長怒批：執政黨無權代行總統職務

尹錫悅被控內亂罪！韓檢特別搜查本部證實收多件舉報 將立案調查

中央社／ 首爾8日專電
南韓國會7日傍晚就總統尹錫悅彈劾案進行表決，大批支持彈劾通過的民眾擠滿鄰近道路。中央社
南韓國會7日傍晚就總統尹錫悅彈劾案進行表決，大批支持彈劾通過的民眾擠滿鄰近道路。中央社

南韓檢方因應緊急戒嚴事件組成的特別搜查本部本部長朴世賢（音譯）今天證實，已收到多件舉報尹錫悅涉及內亂相關案件，正依程序進行調查，說明若被舉報或提告，依程序上就算以嫌疑人身分被立案。

朴世賢今天在記者會上回答媒體詢問檢方是否已依內亂罪將尹錫悅立案調查，他表示當局收到許多相關舉報，正在按照程序調查，「若被舉報或提告，依程序上而言是（以嫌疑人身分立案）沒錯」。

他也表示，檢方沒有打算不對此進行搜查，會針對濫權及內亂罪等兩項罪嫌調查。「這次事件簡單來說就是公務人員濫用職權，以造成國家憲政混亂為目的引起暴動」，朴世賢說明，以檢察廳法來看，事件涉及職權濫用，屬於直接關聯檢方調查範圍內的犯罪行為，檢方自然能進行調查。

尹錫悅3日晚間突襲宣布緊急戒嚴，反對這項做法的多數國會議員趕到國會議場表決通過要求解除，議員幕僚等相關人士過程中與被派遣至國會區內的戒嚴軍發生衝突，當時也有許多一般民眾聚集到國會正門外表示抗議。

據稱，南韓警方先前以內亂罪都是由警方、而非檢方調查，拒絕與檢方合作搜查，朴世賢則表示，涉及這次事件的人士大多與警方相關，軍檢也正與檢方合作進行調查，強調檢方參與調查的正當性。南韓檢方6日組成特別搜查本部，投入20名檢察官、30名搜查官等人力，軍方也派出12名檢查官等人力加入搜查。

朴世賢強調，對於影響全國的這次重大事件，檢方會努力不留下任何疑惑不清的部分，無論職位高低，都會依法嚴正調查。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

延伸閱讀

戒嚴文風波無人道歉 洪孟楷：民進黨想船過水無痕

科長被控霸凌卻發問卷要「溫暖她」？ 南市衛生局澄清

國民力量黨保尹錫悅 紐時：南韓政局陷動盪與不確定

請回答！韓國近代史經典電影選：15部精選之作韓國電影大師來台開講

相關新聞

下架尹錫悅唯一方式是彈劾！ 南韓議長怒批：執政黨無權代行總統職務

韓聯社報導，南韓國會議長、無黨派議員禹元植8日緊急召開記者會表示，執政的國民力量黨與總理韓悳洙共同代理總統職權是「公然違...

南韓偶像應援手燈點亮抗議現場！年輕人捨棄蠟燭用「不滅燈光」表決心

南韓媒體edaily報導，南韓戒嚴之亂震盪全國，國會7日彈劾尹錫悅遭執政黨國民力量黨杯葛因而未通過，引爆約100萬人聚集...

影／尹錫悅道歉偷笑被抓包！畫面曝光網友炸鍋 怒轟「把人民當豬狗」

南韓總統尹錫悅戒嚴之亂燒不停，解嚴後神隱三天才首度在7日發表演說致歉，但是談話時忍不住偷笑，被網友抓包引發眾怒，挨批根本...

尹錫悅惹民怨 為何仍獲執政黨議員力保？韓媒分析1關鍵

南韓總統尹錫悅因涉嫌違法宣布戒嚴，遭在野黨國會議員提案彈劾，但尹錫悅所屬的執政黨絕大多數議員在表決時退席，讓彈劾案無法過...

尹錫悅被控內亂罪！韓檢特別搜查本部證實收多件舉報 將立案調查

南韓檢方因應緊急戒嚴事件組成的特別搜查本部本部長朴世賢（音譯）今天證實，已收到多件舉報尹錫悅涉及內亂相關案件，正依程序進...

南韓前防長金龍顯涉叛國被捕 在野11日再提彈劾尹錫悅

南韓總統尹錫悅挺過7日彈劾案投票，他所屬的執政黨國民力量黨大部分議員離席，拒絕與在野黨一起罷免他，國會議長延至當地晚間9...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。