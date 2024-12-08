下架尹錫悅唯一方式是彈劾！ 南韓議長怒批：執政黨無權代行總統職務

韓聯社報導，南韓國會議長、無黨派議員禹元植8日緊急召開記者會表示，執政的國民力量黨與總理韓悳洙共同代理總統職權是「公然違憲」，唯有彈劾才是終止尹錫悅職權的唯一途徑，並呼籲跨黨派儘速就終止尹錫悅職務進行會談。

韓東勳與韓悳洙8日稍早發表共同聲明，表示尹錫悅將「有程序提前下台」，引發政壇質疑。

禹元植表示，總統權力的移交來自人民，過程應遵守憲法和人民主權原則，並譴責國民力量黨魁韓東勳與韓悳洙的聯合發表是「傲慢的」。

另外，禹元植也提議執政黨和主要在野黨舉行會談，討論立即暫停尹錫悅職權，以及解決短暫戒嚴引發的混亂局面。

南韓媒體MBC報導，南韓創新黨黨魁曹國8日主持黨內「彈劾推進委員會」會議時指出，「總理與執政黨代表每周一次會面代行總統職權，有任何憲法或法律依據嗎？」

曹國特別針對韓東勳表示，「他從未通過民主程序獲得國民授予的國政指揮權力，如何能與總理一同代行總統職務？這本身就是違憲且非法的行為。」

南韓媒體edaily報導，韓悳洙原訂8日下午2時（台灣時間1時）舉行的內閣會議已取消。