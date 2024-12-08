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影／尹錫悅道歉偷笑被抓包！畫面曝光網友炸鍋 怒轟「把人民當豬狗」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓總統尹錫悅7日發表演說向國民致歉，不過疑似嘴角有笑意，遭到大批網友砲轟。圖／截自@kkommi6在X的影音
南韓總統尹錫悅7日發表演說向國民致歉，不過疑似嘴角有笑意，遭到大批網友砲轟。圖／截自@kkommi6在X的影音

南韓總統尹錫悅戒嚴之亂燒不停，解嚴後神隱三天才首度在7日發表演說致歉，但是談話時忍不住偷笑，被網友抓包引發眾怒，挨批根本不是真心道歉。

南韓NEWS1報導，尹錫悅在當地時間7日上午10時發表公開談話，為日前無預警宣布戒嚴致歉，除了承諾不會有第2次戒嚴外，他還表示「不會迴避法律和政治責任問題」。

不過，網友事後觀看影片發現，尹錫悅在說了「尊敬的國民」後，疑似嘴角失守，強忍抿起嘴唇，淡淡一笑。

這個細微的臉部表情引發許多網友憤怒，「我猜他想到把人民當豬狗才笑出來」、「說了尊敬的國民後笑了？真是禽獸」、「他還搞不清楚狀況，當作是玩笑」，「比一些YouTuber的道歉還糟糕」。

還有一名網友發文表示，尹錫悅並不認為戒嚴本身有錯，而是為驚動國民，「那不是道歉，任何說是的人形同叛亂」。這則貼文上傳後僅一個多小時就獲得21萬次瀏覽，還有超過1.3萬次分享，凸顯許多網友深有同感。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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