尹錫悅即刻停職！韓執政黨魁：宣布戒嚴已違憲 推動「有序下台」
韓聯社報導，南韓執政的國民力量黨黨魁韓東勳與國務總理韓悳洙8日發表聯合聲明，表示推進讓尹錫悅「有序下台」的程序，並強調他在正式下台前不會參與包含外交在內的所有職務。
南韓國會7日彈劾尹錫悅案未過表決門檻使得全案未通過。韓東勳8日上午11時（台灣時間10時）與國務總理韓悳洙會晤。
YTN News報導，韓東勳表示，尹錫悅宣布戒嚴已經違反憲法，後續將針對宣布戒嚴令進行徹底調查。
總理韓悳洙聲明強調，維持美日韓安全聯盟至關重要，並呼籲盡快通過預算以管理國家事務。
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