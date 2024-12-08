快訊

役男疑遭霸凌大腦萎縮 好友發文曝「他原是幽默開朗者」

如何做出「正宗」義大利肉醬麵？專家曝多數人漏了部分食材

6成私中陷少子化退場危機 調漲學費成續命關鍵？

尹錫悅即刻停職！韓執政黨魁：宣布戒嚴已違憲 推動「有序下台」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓總理韓悳洙與執政黨黨魁韓東勳8日發表聯合聲明。路透
南韓總理韓悳洙與執政黨黨魁韓東勳8日發表聯合聲明。路透

韓聯社報導，南韓執政的國民力量黨黨魁韓東勳與國務總理韓悳洙8日發表聯合聲明，表示推進讓尹錫悅「有序下台」的程序，並強調他在正式下台前不會參與包含外交在內的所有職務。

南韓國會7日彈劾尹錫悅案未過表決門檻使得全案未通過。韓東勳8日上午11時（台灣時間10時）與國務總理韓悳洙會晤。

YTN News報導，韓東勳表示，尹錫悅宣布戒嚴已經違反憲法，後續將針對宣布戒嚴令進行徹底調查。

總理韓悳洙聲明強調，維持美日韓安全聯盟至關重要，並呼籲盡快通過預算以管理國家事務。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

延伸閱讀

國民力量黨保尹錫悅 紐時：南韓政局陷動盪與不確定

韓在野續提彈劾尹錫悅 執政黨主張總統「有序下台」

尹錫悅彈劾案不成立 人民怒火持續延燒

尹錫悅彈劾案宣告流會：國民力量黨「集體離席」未達門檻，投票不成立

相關新聞

尹錫悅即刻停職！韓執政黨魁：宣布戒嚴已違憲 推動「有序下台」

韓聯社報導，南韓執政的國民力量黨黨魁韓東勳與國務總理韓悳洙8日發表聯合聲明，表示推進讓尹錫悅「有序下台」的程序，並強調他...

南韓突襲外交使館辦公室！尹錫悅欽點的新任防長下令

YTN News報導，南韓新任國防部長崔秉赫下令對外交使館和辦公室展開搜查與扣押行動。

涉嫌內亂接受檢方調查 韓國前防長金龍顯被捕

韓聯社報導，韓國檢方今天逮捕前國防部長金龍顯，因他涉嫌參與總統尹錫悅3日宣布戒嚴令的決策

國民力量黨保尹錫悅 紐時：南韓政局陷動盪與不確定

南韓國會彈劾總統尹錫悅未能過關，「紐約時報」指出，國民力量黨的政治交易造成民眾挫折與憤怒，在野黨領袖也身陷貪腐案件，未來...

南韓前防長涉叛國遭逮捕！檢方已查扣手機

韓聯社報導，南韓檢方8日上午以涉嫌叛國等罪名逮捕前國防部長金龍顯。

尹錫悅彈劾案沒過 圖解南韓政局走向 在野如何提案再戰

南韓國會7日表決對總統尹錫悅的彈劾動議，但執政黨絕大多數議員離席杯葛投票，並未通過。最大在野黨共同民主黨擬11...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。