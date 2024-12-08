南韓突襲外交使館辦公室！尹錫悅欽點的新任防長下令
YTN News報導，南韓新任國防部長崔秉赫下令對外交使館和辦公室展開搜查與扣押行動。
南韓總統尹錫悅受到時任國防部長金龍顯建議，在3日深夜宣布緊急戒嚴，引發極大爭議；事後金龍顯招致各界譴責，4日發聲明致歉，並向尹錫悅請辭獲准，尹錫悅隨後提名南韓駐沙烏地阿拉伯大使崔秉赫接替國防部長職位。
崔秉赫1963年出生，先前是駐沙烏地阿拉伯大使，曾是南韓陸軍學院第41期預備役陸軍上尉，曾任第22師師長、韓美聯合司令部副司令。
另外，韓聯社報導，南韓警方突襲前國防部長金龍顯官邸及辦公室。稍早南韓媒體報導，金龍顯8日主動到檢察廳接受調查後，被以涉嫌叛亂等罪名逮捕。
韓聯社也報導，國務總理韓悳洙將在當地時間下午2時（台灣時間下午1時）召開內閣會議。
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