涉嫌內亂接受檢方調查 韓國前防長金龍顯被捕

韓聯社報導，韓國檢方今天逮捕前國防部長金龍顯，因他涉嫌參與總統尹錫悅3日宣布戒嚴令的決策。

金龍顯已於4日向總統提交辭呈，他被視為尹錫悅3日宣布緊急戒嚴的核心人物。一名高層軍官及在野黨議員提出的彈劾尹錫悅文件稱，金龍顯曾向尹錫悅建議實施戒嚴。

因短暫試圖實施戒嚴，尹錫悅昨天在國會面臨彈劾投票，但最終躲過一劫。然而，他所屬的政黨領袖表示，尹錫悅遲早還是得下台。

根據韓聯社，金龍顯於今天凌晨1時30分（台北時間凌晨零時30分）主動來到首爾中央地方檢察廳配合調查。檢方尚未立即回應相關問題。

3個少數在野黨以涉嫌內亂罪，向檢方對尹錫悅、金龍顯以及戒嚴令司令朴安洙提出控告。

韓聯社報導，金龍顯在檢方調查期間被禁止出境。警察廳國家偵查本部也對尹錫悅及高層部長涉嫌內亂罪的指控進行調查。

尹錫悅以「反國家勢力」與蓄意阻撓的政治對手構成威脅為由，於3日深夜宣布實施緊急戒嚴令，但未明確說明遭遇哪些威脅。約6個小時後，國會表決推翻戒嚴令，尹錫悅被迫收回成命。

尹錫悅的戒嚴令，使韓國這個亞洲第4大經濟體以及美國重要軍事盟友陷入數十年來最大的政治危機，且恐破壞韓國作為民主成功典範的國際形象。