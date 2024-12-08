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國民力量黨保尹錫悅 紐時：南韓政局陷動盪與不確定

中央社／ 紐約7日專電
南韓示威群眾七日聚集國會前呼籲彈劾尹錫悅。（歐新社）
南韓示威群眾七日聚集國會前呼籲彈劾尹錫悅。（歐新社）

南韓國會彈劾總統尹錫悅未能過關，「紐約時報」指出，國民力量黨的政治交易造成民眾挫折與憤怒，在野黨領袖也身陷貪腐案件，未來政局將陷入動盪與不確定。

南韓反對黨在國會對總統尹錫悅發動彈劾失敗，尹錫悅從意外宣布到取消戒嚴，引起南韓民眾與反對黨國會議員對軍隊干政恐怖歷史的高度不信任，美國在亞洲最重要的盟邦之一預料將繼續面臨政治動盪與不確定。

紐約時報（New York Times）報導，尹錫悅宣布戒嚴並派遣特種部隊意圖控制國會議場，議員投票後戒嚴被迫取消，這場驚悚劇讓民眾憂心軍事統治40年後將班師回朝，大批示威者聚集議場附近街道。民調顯示，超過7成南韓受訪者認為尹錫悅應被彈劾去職，但首次國會投票結果未如預期。

國會投票結果讓南韓政治更為兩極化，尹錫悅最後成功運作國民力量黨抵制彈劾投票，無法取得2/3票數彈劾宣布戒嚴的總統。

紐時指出，國會投票安排是一項賭注，將導致民眾對尹錫悅與國民力量黨更為憤怒。議場外示威民眾對結果感到挫折憤怒，政治動盪預料將持續，尹錫悅已陷入執政癱瘓窘境。

尹錫悅在國會彈劾投票前發表演說向民眾致歉，但與國民力量黨已達成繼續留在職位上的協議，僅表示去留與政府運作將由國民力量黨來決定。

尹錫悅是否提前離任仍是未知數，他的任期將至2027年5月，在野黨認為尹錫悅意圖等待政治風暴過後繼續當家。南韓保守派人士因前總統朴槿惠2016年成為首位遭彈劾去職的民選總統，尹錫悅如果也被彈劾去職，國民力量黨將再度失去執政。

南韓法律學者指出，即使施行戒嚴，總統也不得干預國會運作。在野的共同民主黨黨魁李在明等領袖認為，尹錫悅派遣部隊進入國會，意圖逮捕在場議員即觸犯叛國罪。

南韓在野陣營執意推動彈劾尹錫悅，不過2022年以些微票數落敗的李在明能否順利當選仍是未知數。政治學者指出，李在明也涉及多起貪腐與犯罪案件，如果未來幾個月遭起訴，國民力量黨魁韓東勳也是有機會提高聲勢。

曾在南韓戒嚴時期擔任檢察官的尹錫悅上任後獲拜登（Joe Biden）政府青睞，成為美國推動全球民主外交的重要盟邦，即使在國內面臨政治爭議，尹錫悅仍強調華府對他的支持。如今讓全球震驚的短暫戒嚴，華盛頓事前也未知動向。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅 紐約時報

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