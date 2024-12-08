尹錫悅彈劾案不成立 人民怒火持續延燒

中央社／ 首爾7日專電

韓國總統尹錫悅彈劾案今天因執政黨國民力量議員集體退場，未達投票人數門檻而不成立；從中午過後就守候在國會大門外的民眾大嘆失望，對於國民力量阻止彈劾的手段更表示憤怒。

韓國國會7日傍晚5時預定針對第一夫人金建希特檢案表決之後，就總統彈劾案進行投票，但國民力量議員集體離席，只留下原本就表態支持彈劾的安哲秀還留在議場。

安哲秀稱自己是跟隨良心、依照法治規定進行投票，投完票後收穫在野黨掌聲，隨後又有同黨的金睿智和金相旭參與投票，但彈劾案投票數最終仍只有195票，未達國會300席次中2/3票數的門檻。

從下午1時開始，支持彈劾案通過的大批民眾就將國會正門擠得水洩不通，隨著時間越接近表決，人潮更蔓延至鄰近的汝矣島等地。許多較晚到達現場的民眾甚至被擠在站內動彈不得，街上四處都能看到拿著各式旗幟標語的民眾。

他們的訴求都是「彈劾尹錫悅」，但最終因國民力量拒絕投票而失去真正表決的機會。人潮在投票結果宣布後逐漸散去，卻還有很多人遲遲不願離去，高呼將持續集會至尹錫悅下台。

一名20多歲韓國女大學生告訴中央社，她之所以在寒冷天氣下願意來到國會前參與集會，是因為她覺得「人民也要出來發聲，國會議員才有可能回心轉意」，可惜結果讓她大失所望，「覺得很生氣，也覺得很荒唐」，女學生無奈苦笑，「原來這是那麼困難的事嗎？」

另一名40多歲女性同樣對國民力量議員今天的決定感到相當失望，「甚至用失望都不足以形容」，議員們身為國民的代表，優先考慮的卻不是人民，而是自己的位置與政黨該如何存活下去，「這讓我相當驚訝」。

她也說，韓國如今在各方面都面臨困境，希望彈劾案程序儘快完成、憲法法院作出最終決定，讓國政儘快恢復正常運作。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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