聽新聞
0:00 / 0:00

南韓第一夫人金建希獨檢法 差2票未過

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

南韓國會當地時間七日下午召開全體會議，就調查第一夫人金建希的「金建希獨檢法」與尹錫悅總統彈劾案進行表決，先登場的「金建希獨檢法」以兩票之差未達門檻遭到否決，也是第三度在國會遭否決。

「金建希獨檢法」要求任命一名特別檢察官，調查涉及第一夫人的二項關鍵指控，一項是涉嫌參與操縱股價案，另一項透過權力掮客干預選舉提名。包括最大在野黨共同民主黨在內，南韓國會在野各黨認為，在尹錫悅干預下，南韓調查機關對於涉及金建希的各項指控故意放水，因此需要訂立專法，由獨立檢察官進行調查。

金建希獨檢法如獲通過，將調查金建希涉嫌參與操縱股價獲利，以及干預選舉、向未授權人士洩露機密資訊等行為。另外，儘管反腐敗法規定公職人員不得接受貴重禮物，但在野各黨猛烈批評檢方，未能以操縱股價與收受昂貴迪奧名牌包等罪名起訴金建希。

金建希獨檢法案由共同民主黨等在野黨主導推動，二月與十月兩度遭尹錫悅行使否決權。按照南韓法規，對於總統行使否決權的法案，需有過半數國會議員出席，並且獲得出席國會議員三分之二以上投下贊成票才能通過。這意味即便執政的國民力量黨集體缺席，在野勢力也可單獨表決通過此案。

國民力量黨在表決前就決定，對兩案都投下反對票。先表決的「金建希獨檢法」得到了一九八張贊成票、一○二張反對票，兩票之差未達所需的二百票通過門檻，遭到否決。而國民力量黨隨後幾乎全體離場，杯葛尹錫悅總統彈劾案。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

延伸閱讀

尹錫悅彈劾案流產 學者：更加劇南韓政治對立與社會分裂

票數未達門檻 尹錫悅彈劾案未過關…南韓總理矢言穩住局勢

南韓執政黨議員離場杯葛 國會議長宣布尹錫悅彈劾案闖關失敗

尹錫悅彈劾案持久戰恐拉長至深夜 南韓國會議長籲：遵循良心投票

相關新聞

南韓執政黨議員離場杯葛投票 尹錫悅彈劾未通過

南韓國會七日表決彈劾總統尹錫悅動議，需要全體三百名議員三分之二以上贊成才能通過。但執政黨國民力量黨議員集體退席杯葛投票，...

韓媒：執政黨擋彈劾 不想大位送在野

南韓總統尹錫悅因涉嫌違法宣布戒嚴，遭在野黨國會議員提案彈劾，但執政黨絕大多數議員在表決時退席，讓彈劾案無法過關。韓媒認為...

南韓民怨沖天 百萬人聚國會外

南韓國會七日投票彈劾涉嫌違法宣布戒嚴的尹錫悅總統，投票當天一早就有大批不同年齡的民眾聚集在國會外，表達支持彈劾，要求尹錫...

國會議長喊話：戒嚴傷害南韓的價值

南韓國會七日表決總統尹錫悅彈劾動議，最大在野黨共同民主黨為防尹錫悅再宣布戒嚴，指示黨籍議員表決前留守國會，還為防止執政黨...

批執政亂黨 南韓在野11日將提二度彈劾

南韓國會七日表決總統尹錫悅彈劾案，執政黨國民力量黨退場杯葛，最終一九五人表決未達法定人數，彈劾案不成立。最大在野黨共同民...

南韓第一夫人金建希獨檢法 差2票未過

南韓國會當地時間七日下午召開全體會議，就調查第一夫人金建希的「金建希獨檢法」與尹錫悅總統彈劾案進行表決，先登場的「金建希...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。