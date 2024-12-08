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批執政亂黨 南韓在野11日將提二度彈劾

聯合報／ 國際中心／綜合報導

南韓國會七日表決總統尹錫悅彈劾案，執政黨國民力量黨退場杯葛，最終一九五人表決未達法定人數，彈劾案不成立。最大在野黨共同民主黨黨魁李在明批評國民力量黨是「內亂政黨」，表示一定要將已成為「韓國最大風險」的尹錫悅彈劾下台。在野黨將於十一日再次推動彈劾。

這次彈劾案表決最後由共同民主黨議員一七○人、祖國革新黨十二人、改革新黨三人、進步黨三人、基本所得黨一人、社會民主黨一人、無黨籍議員二人參加。國民力量黨議員僅有三人出席。由於一九五名議員參與投票沒有達到法定人數，彈劾案不成立。彈劾案通過需要在籍議員三分之二，也就是二百票以上的贊成票。

李在明表示，「由於我們的不足，未能取得想要成果，要在此向大家致歉。我一定會在耶誕節和跨年前，讓這個國家恢復正常，作為耶誕和年末禮物送給大家」。

李在明批國民力量黨，表示「國民力量黨不是民主政黨，而是內亂政黨、軍事叛亂政黨」。他批國民力量黨「為保護微不足道的既得利益，選擇背棄國民願望」。李在明表示，「我們一定會對內亂和軍事叛亂責任追究到底，必須彈劾尹錫悅這個成為大韓民國最大風險的總統」。

韓聯社報導，共同民主黨國會院內代表（黨鞭）朴贊大表示，如果彈劾案因國民力量黨杯葛無法過關，共同民主黨將立即推動再度彈劾。

朴贊大解釋，如果尹錫悅彈劾案遭到否決，這個會期無法再提同樣內容的提案，「因為十日是國會常會最後一天，所以我們將在十一日立即召集特別會期，並推動再次彈劾」。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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