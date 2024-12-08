國會議長喊話：戒嚴傷害南韓的價值

南韓國會七日表決總統尹錫悅彈劾動議，最大在野黨共同民主黨為防尹錫悅再宣布戒嚴，指示黨籍議員表決前留守國會，還為防止執政黨國民力量黨議員缺席，要求調整當天議程，先表決第一夫人金建希獨檢法案，但最後仍無法讓彈劾案過關。

韓聯社報導，南韓國會全體會議通常先表決彈劾案等人事議案，但主要在野黨共同民主黨議員趙承來說，國會議長應該黨請求，與該黨就調整議事順序進行協調。

金建希獨檢法案只需出席議員三分之二贊成即通過，這意味即使國民力量黨議員缺席，在野陣營也可自行通過該案。在野黨認為，國民力量議員要阻該獨檢法案通過，將出席全體會議，但他們若隨即離場並缺席尹彈劾案表決，將招致政治壓力。

前述獨檢法案在當地下午五時（台灣時間下午四時）許表決後，國民力量黨議員紛紛離場，一度只剩安哲秀一人在現場。

議長禹元植約在六時半上台呼籲執政黨議員返回表決彈劾案，表示南韓的民主是建立在人民的血淚上，「戒嚴是錯的，因為這傷害我國的價值」、「不參與投票，歷史將會如何記得你？」

南韓中央日報報導，一度離場的國民力量議員金睿智、金尚旭分別在六時十八分、六時五十分返回議場。金尚旭返回時，場外群眾響起歡呼。

但金尚旭隨後說，他是投票反對彈劾，因為儘管不認為尹錫悅現在適任，仍覺得有責任遵守所屬政黨的決定。國民力量黨在國會開會前，已決定阻擋獨檢、彈劾兩案。

共同民主黨黨魁李在明六日向法新社說，他和該黨議員連日睡在國會辦公室。國會戶外草坪已停放幾輛巴士，阻擋軍用直升機像上周戒嚴當夜降落該地。