南韓民怨沖天 百萬人聚國會外

南韓國會七日投票彈劾涉嫌違法宣布戒嚴的尹錫悅總統，投票當天一早就有大批不同年齡的民眾聚集在國會外，表達支持彈劾，要求尹錫悅下台，隨後人潮愈來愈多，主辦單位宣稱現場可能達到一百萬人。

這是繼前總統朴槿惠二○一六年十二月遭到彈劾後，南韓時隔八年首次有現任總統面臨國會彈劾。為了避免場面混亂，位於汝矣島的國會廣場七日進行管制，只允許國會相關人員及登記的媒體出入，在國會大門外參與集會的部分民眾則舉牌要求開放國會廣場。

為力挺在野各黨提出的總統彈劾案，大批群眾一早便聚集於國會外抗議，手持「尹錫悅彈劾下台」、「尹錫悅滾蛋」等標語，高喊反對尹錫悅口號，一名五十多歲男子甚至試圖自焚抗議，場面一度混亂。

來自光州、大田與釜山等全國各地民間團體的成員，紛紛搭乘巴士前往首爾參加示威活動。

由南韓最大工會「全國民主勞動組合總聯盟」（民主勞總，KCTU）、參與連帶等團體主辦的集會，申報時的預測參加人數為廿萬，七日則宣稱可能達一百萬。

隨著汝矣島周邊其他集會與民眾向國會方向集中，人數進一步增加，截止下午四時為止，警方非正式推估現場約十萬人。面對迅速增加的人群，警方採取緊急應變措施，在地鐵九號線國會議事堂出入口進行疏導，列車在行經該站與汝矣島站時過站不停，但仍有許多民眾陸續前往，警方則在首爾全市部署約一點二萬警力確保秩序。

隨著執政黨國民力量黨議員集體離席，杯葛尹錫悅彈劾案，抗議群眾響起咒罵聲，稱這些議員「必須受到懲罰」、「背叛的懦夫」。

現場也有少數支持尹錫悅的群眾，高呼逮捕在野黨領袖。警方將他們和支持彈劾的群眾隔開，但雙方一度互相叫罵。

除了國會前方，釜山、大田、光州與大邱等地都有支持彈劾尹錫悅的集會與遊行，與會者喊出「逮捕尹錫悅」、「尹錫悅下台」等口號。學生與上班族，以及宗教、法律和醫界人士紛紛上街頭，手持燭光與標語，敦促尹錫悅下台。