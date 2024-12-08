南韓執政黨議員離場杯葛投票 尹錫悅彈劾未通過

南韓國會七日表決彈劾總統尹錫悅動議，需要全體三百名議員三分之二以上贊成才能通過。但執政黨國民力量黨議員集體退席杯葛投票，國會議長禹元植當晚宣布，彈劾動議僅一九五名議員投票未能通過。

在野黨11日再提彈劾

最大在野黨共同民主黨計畫十一日召開國會特別會議，再度提出彈劾動議。共同民主黨等在野勢力在國會共占一九二席，至少需要八名國民力量黨議員倒戈支持，才能通過彈劾尹錫悅，並且交給憲法法庭審理。

南韓示威群眾七日聚集國會前呼籲彈劾尹錫悅。（歐新社）

該動議表決前，南韓國會也以一九八票贊成，一○二票反對，否決「金建希獨檢法案」。該法案通過門檻是「出席國會全會的議員」三分之二以上投下贊成票，要求指派特別檢察官來調查尹錫悅妻子金建希涉及的操縱股價、干預選舉提名等指控。

執政黨3人參與表決

國民力量黨議員在前述獨檢法案表決後紛紛離場，只剩安哲秀一人。另兩名該黨議員在彈劾表決結束前回到議場，其中一人自稱投下反對票。最後該黨一○八席議員僅三人參與彈劾案表決。

禹元植說，此結果令人非常遺憾，對備受全球密切關注的南韓民主，這是尷尬的一刻，「未能就此事（彈劾案）舉行合格的表決，意味我們無法實施決定一項關鍵全國議題的民主程序」。

在國會議場內，因執政黨議員退席，出現大量空位。國會大樓外則有大量民眾聚集，冒著入夜後氣溫低於零度的嚴寒，高呼口號要求「尹錫悅下台」、「彈劾尹錫悅」，主辦單位宣稱現場聚集上百萬人。在南韓其他城市，也有民眾上街反對尹錫悅。

議長宣布彈劾案未通過時，群眾一度沉寂，部分民眾當場落淚。在主辦單位呼籲下，民眾開始和平解散，許多人仍痛罵執政黨，稱一定要讓尹錫悅受到懲罰。

南韓中央日報報導，國民力量發言人在表決後捍衛杯葛彈劾案的決定，強調必須避免過去政治混亂重演。共同民主黨黨魁李在明則在彈劾案失敗後說，國民力量和尹錫悅將被究責，該黨將繼續提案彈劾尹錫悅。他稱尹錫悅是南韓的最大風險，矢言在耶誕和年末假期前讓南韓回到正軌，當作對國人的禮物。

這次彈劾案源自尹錫悅三日晚間突然短暫企圖實施戒嚴，令南韓陷入政治動盪。尹錫悅七日稍早透過電視發布簡短演說，首度就該次戒嚴引發公眾焦慮致歉，也承諾不會再度嘗試戒嚴。

尹錫悅致歉未提辭職

總統道歉 南韓總統尹錫悅七日在首爾總統室向全國發表演說並鞠躬道歉。（路透）

尹錫悅說他身為總統，當時出於迫切感而宣布戒嚴，但在此過程給南韓國民造成不安和不便，誠摯向國民道歉。他未提到是否辭職，僅說他會「交由黨內決定穩定政局方案，包括決定我的任期」，並說不會規避宣布戒嚴的相關政治和法律責任。

李在明說，前述演說內容非常令人失望，解決當前混亂唯一辦法就是尹錫悅立即辭職或以彈劾提早卸任。

在野陣營和國民力量黨主要成員相繼要求尹錫悅下台，但執政黨內部對此意見分歧，黨魁韓東勳已說尹錫悅必須下台，否則南韓可能面臨更多政治混亂，但執政黨國會議員在七日彈劾案表決時似乎守住黨團官方立場，反對彈劾。