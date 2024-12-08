南韓總統尹錫悅彈劾沒過…還有下一關 在野黨揚言11日再次行動

南韓總統尹錫悅挺過了7日的彈劾案投票，他所屬的執政黨國民力量黨大部分議員離席，拒絕與在野黨一起罷免他，國會議長延至晚間9時30分（台灣晚間8時30分）左右宣布投票結果，投票數僅195票未達法定人數，彈劾案沒有通過。

在尹錫悅3日意外頒布短暫6小時戒嚴震驚世界四天後，國民議會就彈劾動議進行投票。由於執政黨抵制投票，彈劾案未能跨越暫停總統職務所需的200票門檻。

投票過程出現長時間對峙。總統彈劾案需國會總數300席中，三分之二以上議員支持才能通過，目前國會在野黨席次為192席，國民力量黨108席裡至少需八人倒戈，彈劾案才有機會通過。最後，儘管192名在野黨議員全部投票，國民力量黨也有三名議員投票，但其他執政黨議員全都抵制，彈劾案沒有通過。

最大在野黨的共同民主黨事前已經揚言，如果彈劾案這次不過，將於11日再次推動。

尹錫悅所在的保守派拒絕投票支持彈劾動議，因為如果他下台，那麼隨之而來的將會是提前大選，這可能會讓他們的政治對手在提前選舉中取得重大勝利。

在7日稍早，尹錫悅發表電視談話，就戒嚴令事件導致韓國陷入政治危機道歉，並表示將讓執政黨決定自己的命運。他在只有短短兩分鐘的談話中表示：「我誠摯地向國民道歉」，「我不會就宣布戒嚴令逃避法律和政治責任。我將讓執政黨來決定如何穩定未來的國家事務，包括我的任期」。

同日稍早，在一項任命特別檢察官針對第一夫人金建希涉嫌操縱股票和干預選舉提名進行調查的特檢法案中，票數結果為198票贊成，102票反對，未達門檻，並未通過。

為力挺在野各黨提出的總統彈劾案，大批群眾一早便聚集國會外抗議，手持「尹錫悅彈劾下台」、「尹錫悅滾蛋」等標語，高喊反對尹錫悅口號，隨後人潮愈來愈多，主辦單位宣稱現場可能達到100萬人。一名50多歲男子甚至試圖自焚抗議，場面一度混亂。這是繼前總統朴槿惠2016年12月遭到彈劾後，南韓時隔八年首次有現任總統面臨國會彈劾。

彭博分析，尹錫悅彈劾案引發兩派民眾抗議，觀念分歧凸顯南韓代際鴻溝加深，一邊是年長的保守派選民，另一邊是更年輕的韓國人，他們指責總統及其政治盟友未創造就業機會。