票數未達門檻 尹錫悅彈劾案未過關…南韓總理矢言穩住局勢
韓國國會今天表決總統尹錫悅彈劾案，但投票數僅195票未達法定人數，因此並未成案，總理韓悳洙則表示，他將全力以赴穩住局勢。
韓聯社報導，韓悳洙呼籲內閣成員和政府官員履行職責，他也會認真看待民眾的情緒以及尹錫悅的言論。
韓悳洙透過新聞稿指出：「我會全力以赴盡快穩住當前局勢。」
總統彈劾案需國會總數300席的2/3以上議員支持才能通過，門檻為200票，國會在野黨陣營席次為192席，執政的國民力量黨則有108席。
今天的表決只有195人參加投票，包括在野黨陣營192位議員，以及國民力量議員安哲秀、金睿智和金相旭。由於投票人數未達法定人數200人，導致不成案。
尹錫悅3日深夜宣布戒嚴後，旋即因國會緊急通過撤銷而解嚴。這場6小時戒嚴風波震撼世界，引發民眾示威、在野發動彈劾。
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