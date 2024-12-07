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「一定送年末禮物」尹錫悅彈劾案未通過 南韓在野黨黨魁批：背棄國民願望

中央社／ 東京7日專電
南韓國會今天下午表決對總統尹錫悅的彈劾案，最終彈劾案不成立，共同民主黨黨魁李在明批評國民力量黨是「內亂政黨」。圖／路透社
南韓國會今天下午表決對總統尹錫悅的彈劾案，最終彈劾案不成立，共同民主黨黨魁李在明批評國民力量黨是「內亂政黨」。圖／路透社

韓國國會今天下午表決對總統尹錫悅彈劾案，執政黨國民力量黨決定不參與表決並集體退場，最終195人表決未達法定人數，彈劾案不成立。共同民主黨黨魁李在明批評國民力量黨是「內亂政黨」，表示一定要彈劾已經成為「韓國最大風險」的尹錫悅。

這次彈劾案的表決最後由共同民主黨議員170人、祖國革新黨12人、改革新黨3人、進步黨3人、基本所得黨1人、社會民主黨1人、無黨籍議員2人參加。國民力量黨議員僅有3人出席。由於195名議員參與投票沒有達到法定人數，彈劾案不成立。彈劾案通過需要在籍議員2/3，也就是200票以上的贊成票。

國會議長禹元植晚間多次出面號召執政黨議員現身投票，呼籲他們要「遵循自己的良心」，表示「我是為了韓國的未來做此呼籲」，並說「不現身比投下反對票還要糟糕」。他並提前約半小時，在晚間8時許發出將等到晚間9時20分（台北時間8時20分）的最後通牒，但國民力量黨議員沒有再現身。

禹元植最後站上議長席時嘆氣說，「我都已經那樣勸告了，他們（執政黨議員）還是沒有出現。」

共同民主黨黨魁李在明隨後在汝夷島針對彈劾案「自動廢止」一事緊急發言。他表示，「由於我們的不足，未能取得想要的成果，要在此向大家致歉。」他還說：「我一定會在耶誕節和跨年之前，讓這個國家恢復正常，作為耶誕和年末禮物送給大家。」

李在明對國民力量黨進行猛力抨擊。他表示，「國民力量黨不是民主政黨，而是內亂政黨、軍事叛亂政黨。」他批評國民力量黨「為了保護微不足道的既得利益，選擇背棄了國民的願望。」

李在明表示，「我們一定會對內亂和軍事叛亂追究責任到底，必須彈劾尹錫悅，這位成為大韓民國最大風險的總統。」

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅 彈劾案 李在明

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