快訊

全猜錯！周杰倫第3場大巨蛋來賓是她 全場驚喜「沒有遺憾了」

南韓執政黨議員離場杯葛 議長宣布尹錫悅彈劾案闖關失敗

以為恐攻…南韓第一空降特戰旅長憶戒嚴夜上級命令 坦言「很震驚」

尹錫悅彈劾案表決期間 南韓代理防長指示三軍首長「保持警戒」

中央社／ 首爾7日綜合外電報導
代理南韓國防部長職務的國防部次官金善鎬。圖／法新社
代理南韓國防部長職務的國防部次官金善鎬。圖／法新社

代理韓國國防部長職務的國防部次官金善鎬（Kim Seon-ho）今天指示全國軍方高層和指揮官，在國會表決總統尹錫悅（YoonSuk Yeol）的彈劾動議期間，保持堅定的緊急應變狀態。

韓聯社報導，根據韓國國防部，金善鎬透過視訊會議向陸、海、空三軍首長，以及全國主要軍事指揮官等官員下達這項指令。

國防部表示，金善鎬敦促軍方「全力保持堅定的應變姿態…同時深刻認識到國內外當前的安全形勢」。

一名國防部官員指出，這次會議是為檢查前線地區的戰備狀態而召開。

前防長金龍顯（Kim Yong-hyun）本週稍早因建議尹錫悅實施戒嚴而請辭。戒嚴令在僅約6小時後就因國會表決通過宣布解除。由於金龍顯下台，目前職務由金善鎬代理。

韓國國會今天召開全體會議，就彈劾動議進行表決。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

延伸閱讀

尹錫悅彈劾案若闖關失敗 在野黨表明11日重推

「黑白大廚」學餐名家李美英 出席高雄下酒祭秀拿手料理

尹錫悅彈劾案延遲中：國民力量黨「集體離席」不投票，在野黨呼籲重回投票現場

朱立倫：韓國戒嚴反民主 全世界只有民進黨發文力挺

相關新聞

南韓執政黨議員離場杯葛 國會議長宣布尹錫悅彈劾案闖關失敗

南韓國會7日下午開會表決總統尹錫悅的彈劾動議，但在涉及南韓第一夫人的金建希特檢案表決結束後，執政黨國民力量黨絕大多數國會...

尹錫悅彈劾案宣告流會：國民力量黨「集體離席」未達門檻，投票不成立

南韓總統尹錫悅的彈劾案，今天12月7日投票。由於執政黨國民力量黨的議員集體離席不投票，讓席次註定無法達到200票以上的彈劾門檻，封殺了這次的彈劾案。在野的共同民主黨，呼籲國民力量黨議員能夠回到國會投票，同時決定直接造訪國民力量的國會辦公室，讓目前彈劾案的結果延遲。

以為恐攻！南韓第一空降特戰旅長還原戒嚴當晚 坦言「很震驚」

南韓總統尹錫悅3日晚間宣布戒嚴令後，第一空降特戰旅是直接被派往國會的部隊。旅長李相賢（Lee Sang-hyun，音）准...

尹錫悅彈劾案若闖關失敗 在野黨表明11日重推

南韓國會7日下午表決涉及調查第一夫人的「金建希獨檢法」與尹錫悅總統彈劾案進行表決，「金建希獨檢法」確定遭到否決，而執政的...

尹錫悅彈劾案表決期間 南韓代理防長指示三軍首長「保持警戒」

代理韓國國防部長職務的國防部次官金善鎬（Kim Seon-ho）今天指示全國軍方高層和指揮官，在國會表決總統尹錫悅（Yo...

尹錫悅彈劾案持久戰恐拉長至深夜 南韓國會議長籲：遵循良心投票

韓國國會今天表決總統尹錫悅彈劾案，執政黨決定不參與並集體退場，引發在野黨強烈不滿；國會議長延遲宣布投票結果，鼓勵執政黨議...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。