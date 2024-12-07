尹錫悅彈劾案表決期間 南韓代理防長指示三軍首長「保持警戒」

代理韓國國防部長職務的國防部次官金善鎬（Kim Seon-ho）今天指示全國軍方高層和指揮官，在國會表決總統尹錫悅（YoonSuk Yeol）的彈劾動議期間，保持堅定的緊急應變狀態。

韓聯社報導，根據韓國國防部，金善鎬透過視訊會議向陸、海、空三軍首長，以及全國主要軍事指揮官等官員下達這項指令。

國防部表示，金善鎬敦促軍方「全力保持堅定的應變姿態…同時深刻認識到國內外當前的安全形勢」。

一名國防部官員指出，這次會議是為檢查前線地區的戰備狀態而召開。

前防長金龍顯（Kim Yong-hyun）本週稍早因建議尹錫悅實施戒嚴而請辭。戒嚴令在僅約6小時後就因國會表決通過宣布解除。由於金龍顯下台，目前職務由金善鎬代理。

韓國國會今天召開全體會議，就彈劾動議進行表決。