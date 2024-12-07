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尹錫悅彈劾案持久戰恐拉長至深夜 南韓國會議長籲：遵循良心投票

中央社／ 首爾7日專電
在彈劾尹錫烈總統的投票期間，人們聚集在國會外。圖／美聯社
在彈劾尹錫烈總統的投票期間，人們聚集在國會外。圖／美聯社

韓國國會今天表決總統尹錫悅彈劾案，執政黨決定不參與並集體退場，引發在野黨強烈不滿；國會議長延遲宣布投票結果，鼓勵執政黨議員投票。依規定，彈劾案在韓國國會報告後72小時內要完成表決，這次彈劾案投票最晚可能等到8日凌晨零時48分截止。

韓國國會在當地時間今天下午5時4分左右召開全體會議，首先針對第一夫人金建希特檢案表決，隨後進入尹錫悅彈劾案表決。

特檢案投票結束後，執政黨國民力量黨大多數議員選擇集體退場，在野黨議員對此強烈抗議，大喊「回來、回來」。最大在野黨共同民主黨黨鞭朴贊大逐一對退場的108名執政黨議員唱名，呼籲他們返回會場。

為通過彈劾案，需要8名執政黨議員倒戈，因此，國會議長禹元植延遲宣布投票結果，鼓勵執政黨議員參與投票。

然而，截至晚間7時，共195名議員完成投票，尚未達到2/3。國民力量黨僅安哲秀、金睿智和金相旭3名議員參與投票。

安哲秀投票後受訪表示：「即使有黨的方針，但每個人都應依據個人的信念行使投票權。」

根據規定，彈劾案在韓國國會報告後72小時內要完成表決；依5日報告時間，投票最晚可能等到韓國時間8日凌晨零時48分（台北時間7日晚上11時48分）截止。

國民力量黨黨魁韓東勳昨天曾暗示要支持彈劾，被認為彈劾案可望通過。根據預測，如果「親韓派」的國民力量黨議員投下贊成票，就能超越法定人數。然而，尹錫悅上午就宣布緊急戒嚴令向全國道歉，迅速改變執政黨內部風向，親韓派的議員開始傾向反對彈劾。

最終，國民力量黨在全體會議前決定維持否定彈劾案的黨內方針，並決定不參與彈劾案表決。

議場內部目前陷入等待的持久戰。禹元植稍早發表演說表示，這是攸關國家未來、全國人民關切的彈劾案，執政黨選擇不參與，令人感到羞愧。

他呼籲執政黨議員回到議場，「遵循自己的良心投票」，並表示「我是為了韓國的未來做此呼籲」。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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