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以為恐攻！南韓第一空降特戰旅長還原戒嚴當晚 坦言「很震驚」

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以為恐攻！南韓第一空降特戰旅長還原戒嚴當晚 坦言「很震驚」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓總統尹錫悅宣布戒嚴後，軍隊4日站在國會外。圖／路透
南韓總統尹錫悅宣布戒嚴後，軍隊4日站在國會外。圖／路透

南韓總統尹錫悅3日晚間宣布戒嚴令後，第一空降特戰旅是直接被派往國會的部隊。旅長李相賢（Lee Sang-hyun，音）准將事後受訪時直言，對上級的命令感到「很震驚」。

南韓中央日報7日報導，約250名官兵組成的2個營當時獲派前往國會。李相賢接受電訪時表示，第一次聽到宣布戒嚴的時間是就在尹錫悅無預警發表電視講話之後，並且接到特戰司令郭種根中將打來的電話表示，「派2個營去汝矣島！你應該跟他們一起去」。

李相賢反問，「國會發生什麼事了？」，而郭種根只是喊著，「剛剛宣布了緊急戒嚴令」，隨後就掛斷電話。

李相賢表示，他最先以為發生了恐攻，該旅情報團隊也沒人知道到底發生了甚麼事，接著想起郭種根下達命令時曾說，「『不要向士兵發放實彈』，這讓我覺得可能不是恐攻情況」。

當記者提問，是不是彈藥的指示讓他感到困惑時，李相賢答覆，「是的，司令特別表示，『實彈應該由中尉攜帶，士兵應該只攜帶空包彈和電擊槍』。所以我告訴營長，不要帶實彈，也不要帶空包彈，就派部隊進去。我告訴他們，把彈藥留在軍械庫或車子裡，確保他們的槍口沒有指向前方」。

李相賢告訴記者，後來營長回報國會助理正在跟他們對峙，用堆放的物品擋住去路，並指第707特殊任務團也在旁邊，還說平民正擋住軍人去路，看起來很奇怪，因為如果是恐攻，民眾會讓路。

李相賢承認，就在這一刻，他意識到麾下部隊跟平民陷入對峙，然後又接到郭種根中將的電話說，「就在國會議員正試圖表決時，有上級指揮官的命令，將他們帶出（國會），哪怕意味著破門或斷電，這讓我很震驚」。

李相賢說，他大聲複誦了命令，以便能讓車上其他人了解情況，同時反問了一次，司令接著說「是的，但…」，然後就不通了。他認為司令的聲音似乎表示他也不同意這麼做。李相賢接著告訴營長，「『你們聽到談話了，對嗎？但不要接戰，把部隊撤回來」。

李相賢隨後告訴剛剛進入國會的第2營上車，接著要和民眾對峙的官兵撤退，而國會不久之後通過解除戒嚴動議，「我們接到撤退命令」。

李相賢說，當時有傳言聲稱在野黨將懲罰所有涉案官兵，他收到軍官的報告，稱士兵們很焦慮。於是他在6日把所有官兵聚集到禮堂，並且告訴他們，「我接到了上司的命令，但你們是遵照我的命令行事。如果你們遭到追究責任，我將為此而死」。

李相賢向記者表示，身為現場指揮官，他為自己做出的決定與擁有的權力負起全部責任，「我準備好接受後果，我想請求民眾安慰與鼓勵士兵們。與其批評，請擁抱他們。指揮官們已要求士兵們，即使在他們被拳打腳踢也要有耐心點。士兵們整個過程都在忍受，我相信，士兵們成熟心態有助避免事態惡化」

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅

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