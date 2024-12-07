尹錫悅彈劾案若闖關失敗 在野黨表明11日重推

南韓國會7日下午表決涉及調查第一夫人的「金建希獨檢法」與尹錫悅總統彈劾案進行表決，「金建希獨檢法」確定遭到否決，而執政的國民力量黨國會議員隨後退席杯葛，導致尹錫悅總統彈劾案是否能闖關成功仍在未定之天。不過，最大在野黨、共同民主黨事前已經揚言，如果彈劾案這次不過，將於11日再次推動。

根據BBC與華盛頓郵報的即時報導，尹錫悅彈劾動議要過關，國民力量黨必須有8人倒戈。原本國民力量黨只剩安哲秀在場，另一位國會議員金睿智（Kim Ye-ji，音）後來回到議場。在禹元植議長要求國民力量黨國會議員回來投票後，另一位國民力量黨議員金尚旭（Kim Sang-wook，音）重新現身，在野各黨議員則抱以掌聲。

國民力量黨已有3人回到議場，還必須有5人改變心意回到議場投下贊成票，才能讓彈劾案過關。

根據華盛頓郵報東京/首爾採訪辦事處主任蜜雪兒．李（Michelle Ye Hee Lee）在「Ｘ」的發文，此次投票在當地時間午夜截止。

Boy, this is quite a drip-drip. The vote deadline is midnight (5 hours from now) and they plan to camp out until then, leaving the chamber door open for conservative lawmakers to return and vote. — Michelle Ye Hee Lee (@myhlee) 2024年12月7日

韓聯社報導，共同民主黨國會院內代表（黨鞭）朴贊大表示，如果彈劾案因國民力量黨杯葛無法過關，共同民主黨將立即推動再度彈劾。

朴贊大解釋，如果尹錫悅彈劾案遭到否決，這個會期無法再提，「因為10日是國會常會最後一天，所以我們將在11日立即召集特別會期，並推動再次彈劾」

朴贊大還警告國民力量黨主席韓東勳，「如果韓東勳議員通過拖延戰術阻擋彈劾，導致彈劾案因該黨決定遭到否決，他將承擔歷史責任」。