南韓執政黨集體退場引不滿 在野黨點名離場議員喊「回來」
韓國國會今天下午表決對總統尹錫悅的彈劾案，然而執政黨國民力量黨決定在針對第一夫人金建希的特別檢察官法案表決結束後，不參與對尹錫悅的彈劾案表決並集體退場。對此，在野黨議員在議場內高聲抗議，表達強烈不滿。
最大在野黨共同民主黨黨鞭朴贊大一一點名退場的執政黨國民力量黨議員，呼籲他們「回到議場」投票。
韓媒報導，韓國國會在當地時間下午5時4分左右召開全體會議，首先針對金建希特檢案表決，隨後進入尹錫悅彈劾案表決。國民力量黨已確定對這兩項議案均採取反對立場。
一名國民力量黨議員接受採訪時表示：「將會在特檢案表決後退場。」國民力量黨事前召開會議沙盤推演，討論如何應對尹錫悅彈劾案出現倒戈議員的情況。
特檢案投票結束後，國民力量黨大多數議員選擇集體退場，在野黨議員對此強烈抗議，大喊「回來、回來」。朴贊大逐一對退場的執政黨議員唱名，呼籲他們返回會場。
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