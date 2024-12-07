南韓執政黨集體退場引不滿 在野黨點名離場議員喊「回來」

南韓總統尹錫悅的彈劾案，今天12月7日投票。由於執政黨國民力量黨的議員集體離席不投票，讓席次註定無法達到200票以上的彈劾門檻，封殺了這次的彈劾案。在野的共同民主黨，呼籲國民力量黨議員能夠回到國會投票，同時決定直接造訪國民力量的國會辦公室，讓目前彈劾案的結果延遲。

2024-12-07 18:10